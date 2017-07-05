На сайте МРСК Северного Кавказа появился "Черный список"

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 июля 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ПАО «МРСК Северного Кавказа» в разделе «Черный список неплательщиков», доступного с главной страницы официального сайта, начинает публиковать перечень должников - юридических лиц с суммами накопленных задолженностей. Списки будут включать как предприятия, имеющие задолженности за услуги по передаче электроэнергии, так и задолжавших за поставку электроэнергии гарантирующим поставщикам Северного Кавказа и Республики Калмыкия.
Таким образом, для широкого круга общественности становится доступна информация о контрагентах, регулярно не соблюдающих договорные отношения и вовремя не оплачивающих энергетикам добросовестно оказываемые услуги. Ежемесячно обновляемая информация заинтересует представителей бизнес-сообщества, аналитиков и политологов, так как позволит регулярно анализировать и выявлять проблемные юридические лица.
Энергетики неоднократно заявляли о том, что хронические неплатежи в секторе электроэнергетики приводят к тяжелым последствиям для энергопредприятий, недофинансированию необходимых ремонтных работ, плановой замены оборудования подстанций, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. Производители и поставщики электроэнергии также недополучают значительные средства, необходимые для закупки топлива, техники и материалов. Тем самым создается прямая угроза надежному электроснабжению 9,5 млн жителей и стабильному социально-экономическому развитию семи регионов СКФО.
На 1 июня 2017 г. суммарная задолженность за услуги по передаче электроэнергии на Северном Кавказе составила 10,1 млрд рублей. Задолженность конечных потребителей Северного Кавказа перед розничным рынком – 22,3 млрд рублей.
Адрес страницы со списками: http://www.mrsk-sk.ru/chernyy-spisok-neplatelshchikov/