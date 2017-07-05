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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На сайте МРСК Северного Кавказа появился "Черный список"

На сайте МРСК Северного Кавказа появился Черный список

5 июля 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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ПАО «МРСК Северного Кавказа» в разделе «Черный список неплательщиков», доступного с главной страницы официального сайта, начинает публиковать перечень должников - юридических лиц с суммами накопленных задолженностей. Списки будут включать как предприятия, имеющие задолженности за услуги по передаче электроэнергии, так и задолжавших за поставку электроэнергии гарантирующим поставщикам Северного Кавказа и Республики Калмыкия.
 
Таким образом, для широкого круга общественности становится доступна информация о контрагентах, регулярно не соблюдающих договорные отношения и вовремя не оплачивающих энергетикам добросовестно оказываемые услуги. Ежемесячно обновляемая информация заинтересует представителей бизнес-сообщества, аналитиков и политологов, так как позволит регулярно анализировать и выявлять проблемные юридические лица.

Энергетики неоднократно заявляли о том, что хронические неплатежи в секторе электроэнергетики приводят к тяжелым последствиям для энергопредприятий, недофинансированию необходимых ремонтных работ, плановой замены оборудования подстанций, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. Производители и поставщики электроэнергии также недополучают значительные средства, необходимые для закупки топлива, техники и материалов. Тем самым создается прямая угроза надежному электроснабжению 9,5 млн жителей и стабильному социально-экономическому развитию семи регионов СКФО.

На 1 июня 2017 г. суммарная задолженность за услуги по передаче электроэнергии на Северном Кавказе составила 10,1 млрд рублей. Задолженность конечных потребителей Северного Кавказа перед розничным рынком – 22,3 млрд рублей.

Адрес страницы со списками: http://www.mrsk-sk.ru/chernyy-spisok-neplatelshchikov/

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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