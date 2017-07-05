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Отраслевые новости: Россия

Объем производства в нефтегазовом машиностроении вырос более чем на 7%

Объем производства в нефтегазовом машиностроении вырос более чем на 7%

5 июля 2017, 16:56
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков принял участие в открытии 14-ой Международной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» (MIOGE 2017).

В 2017 году на мероприятии среди 450 участников были представлены как российские предприятия, так и зарубежные лидеры отрасли. Обсуждались проекты локализации, трансфера технологий и кросс-отраслевого взаимодействия.

 «Нефтегазовое машиностроение – одна из тех отраслей российской промышленности, которая демонстрирует уверенный рост по всем ключевым показателям. Объем производства в этом секторе вырос за прошлый год более чем на 7%, а уровень импортозависимости в оборудовании сократился почти на 8%. Это результат совместной работы отечественных предприятий машиностроения, компаний ТЭК, научных организаций и отраслевых объединений», - отметил Василий Осьмаков.

На форуме были также презентованы экспозиции компаний, получивших финансовую поддержку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Фонда развития промышленности: ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Самараволгомаш», АО ГМС Ливгидромаш, ООО «ОЗНА-Октябрьский механический завод».

В мероприятии приняли участие Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов, Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Павел Завальный, Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Кроме того, в рамках экспозиции «Нефть и газ» 27 июня начал работу 13 – й Российский Нефтегазовый Конгресс, на открытии которого выступил Директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.

«Для нас очень важно видеть образцы отечественного оборудования, которые были созданы при поддержке Минпромторга России. Мы продолжим активную работу по формированию спроса российских компаний на импортозамещающую продукцию. Особое внимание будет уделяться вопросам стимулирования локализации высокотехнологичных производств, повышения доли отечественных комплектующих и развития шельфовых технологий», – подчеркнул глава структурного подразделения ведомства.

Компания: Минпромторг РФ

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