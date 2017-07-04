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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Открыт сезон студенческих строительных отрядов ФСК ЕЭС

Открыт сезон студенческих строительных отрядов ФСК ЕЭС

5 июля 2017, 15:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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3 июля в Московском энергетическом институте состоялось торжественное открытие сезона строительных отрядов электросетевого комплекса.

Для ССО Федеральной сетевой компании это восьмой трудовой сезон. К началу трудового сезона ПАО «ФСК ЕЭС» сформировано 15 студенческих строительных отрядов общей численностью 177 человек. В нынешнем году в рядах ССО Федеральной сетевой компании будут трудиться студенты 13 российских вузов, в том числе – Московского энергетического института, Ивановского и Казанского энергетических университетов, Сибирского и Уральского федеральных университетов, и ряда других вузов Сибири, Дальнего Востока, Урала и Приволжья.

Первые отряды стартовали на объектах ФСК 28 июня, остальные начнут работы в срок до 6 июля. Трудовой сезон продлится до середины августа 2017 года. Студенческие отряды примут участие в электромонтажных работах на космодроме «Восточный», прокладке высоковольтных линий электропередачи 750 кВ «Белозерская-Ленинградская», 500 кВ «Тобол – ЗапСиб-2», «Ростовская – Андреевская», строительстве подстанции 500 кВ Белобережская. Всего в нынешнем сезоне ССО ожидают на 23 энергообъектах, расположенных в 13 российских регионах от Дальнего Востока до Ленинградской области.

В рамках подготовки ФСК ЕЭС к сезону стройотрядов подписаны соглашения между  вузами и подрядными организациями. С каждым участником стройотрядов заключается срочный трудовой договор. Студенты обеспечиваются парадной и рабочей формой, им оплачивается проезд до места работы, обеспечивается комфортное проживание, трехразовое питание, медицинская страховка. Во время трудового сезона ребята будут заниматься сборкой опор линий электропередачи, заливкой фундаментов опор, прокладкой кабеля, монтажом силового оборудования на подстанциях.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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