Поставки по "Силе Сибири" начнутся в декабре 2019 года

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 20 декабря 2019 года, об этом договорились сегодня «Газпром» и CNPC на полях переговоров глав России и Китая. Таким образом, компании практически укладываются в график, обнародованный в 2014 году при подписании контракта. По другим маршрутам поставки газа в Китай пока ясности нет.



«Газпром» и китайская CNPC договорились начать поставки по газопроводу «Сила Сибири» 20 декабря 2019 года, заявил глава российской компании Алексей Миллер. «Если говорить об объемах строительства (газопровода.— “Ъ”), которых мы на сегодняшний день уже достигли, у нас полностью завершено строительство 800 км, сварено в нитку 1050 км, до 2019 года, соответственно, оставшиеся объемы из 2156 км построим»,— добавил он. Инвестиции «Газпрома» в проект в 2017 году были увеличены с 76 млрд руб. до 158,8 млрд руб.



«Газпром» и CNPC подписали контракт о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года, он вступил в силу в мае 2015 года. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Цена на газ в контракте привязана к цене нефтепродуктов. В момент заключения контракта, когда цены на нефть превышали $100 за баррель, Алексей Миллер оценивал общий объем контракта за все время его действия в $400 млрд. Точную цену стороны никогда не называли.



Сроки начала поставок не были однозначно определены — в принципе они должны были начаться через четыре года после вступления контракта в силу, то есть в мае 2019 года, но у каждой стороны была возможность отложить эту дату в пределах двух лет, то есть максимально до мая 2021 года. Теперь точная дата установлена.



«Газпром» также собирается осенью договориться с CNPC об основных условиях поставок газа с Дальнего Востока: поставки в объеме 8 млрд кубометров в год могут пойти по газопроводу Сахалин—Хабаровск—Владивосток с ресурсной базы «Сахалина-3». Вместе с тем перспективы поставок по западному маршруту в Китай, через Алтай, остаются неясными. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин заявил, что переговоры по западному маршруту продолжаются.



Источник: Коммерсант.

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