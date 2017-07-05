Пожарная безопасность энергообъектов под особым контролем МРСК Центра и Приволжья

МРСК Центра и Приволжья осуществляет непрерывный контроль пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса в девяти регионах присутствия компании. Энергетиками выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы оборудования в период высоких температур.



Особое внимание энергокомпания уделила обеспечению пожарной безопасности в охранных зонах ЛЭП, открытых и закрытых распределительных устройств, складов масла, передвижных ремонтных мастерских и вахтовых машин, их укомплектованности исправными первичными средствами пожаротушения. Сотрудники предприятия произвели опашку по периметру более 800 подстанций 35-110 кВ, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков, окопку сгораемых опор ВЛ и установку на них порядка 20 000 железобетонных приставок, проложили минерализованные противопожарные полосы вдоль просек ВЛ по границе с лесным массивом в пожароопасных участках общей площадью более 150 га.



Персонал энергокомпании постоянно контролирует противопожарное состояние энергообъектов и энергооборудования, складов масла и ГСМ, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, исправное состояние сетей противопожарного водоснабжения, гидрантов, устройств противопожарной автоматики.



В рамках подготовки к пожароопасному периоду проведены совместные тренировки персонала филиалов МРСК Центра и Приволжья и территориальных подразделений МЧС России по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС с угрозой нарушения электроснабжения. Кроме того, энергетики прошли инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности. В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации используются данные космических снимков МЧС Росси по территориям присутствия Компании с указанием на них термических точек.



Для предупреждения распространения огня на сетевое оборудование в сельских зонах, энергетики проводят разъяснительную работу с фермерами и местным населением, совершают регулярные обходы объектов для проверки их противопожарного состояния. Аграриям, по чьей территории проходят воздушные линии электропередачи, вручены памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках.



Энергетики МРСК Центра и Приволжья обращают внимание жителей регионов на необходимость соблюдения мер пожарной и электробезопасности в быту, на приусадебных участках, а также в местах активного отдыха и просят воздержаться от разведения костров вблизи энергообъектов. Подобные действия могут привести к повреждению опор и линий электропередачи и поставить под угрозу электроснабжение потребителей.



В случае обнаружения возгораний вблизи и непосредственно на объектах электросетевого комплекса необходимо сообщить по телефону прямой линии энергетиков МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00. Все звонки бесплатные.