Свыше 100 государственных и коммерческих объектов Республики Марий Эл охвачены в 2017 году оптикой "Ростелекома"

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 июля 2017, 17:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
В первом полугодии 2017 года «Ростелеком» построил в Республике Марий Эл порядка 20 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 109 объектов, принадлежащих государственным и коммерческим организациям.
Оптические сети построены до объектов Сбербанка, Марийского нефтеперегонного завода, Татнефти, ЗАО «Марийское», Племзавода «Семеновский», Почты России, Сернурского сырзавода, Медведевской ЦРБ, Суслонгерской, Микряковской и Сенькинской школ, Козьмодемьянской школы-интерната и др.
Благодаря новым ВОЛС партнеры компании могут пользоваться современными телекоммуникационными услугами, среди которых – высокоскоростной доступ в сеть интернет, мультисервисные и виртуальные частные сети передачи данных, цифровая телефония, видеонаблюдение, облачные и другие сервисы.
«Потребности клиентов в современных телеком-сервисах, обеспечивающих безопасность предприятий, снижающих затраты на ИТ, повышающих эффективность бизнес-процессов, постоянно растет, вместе с тем увеличивается необходимость в расширении емкости сетей связи. «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам индивидуальные логистические и технологические решения, которые позволяют создать современную телеком инфраструктуру для каждого отдельного подразделения заказчика», – отметила директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Светлана Пашукова.