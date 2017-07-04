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Пресс-релизы

Свыше 100 государственных и коммерческих объектов Республики Марий Эл охвачены в 2017 году оптикой "Ростелекома"

Свыше 100 государственных и коммерческих объектов Республики Марий Эл охвачены в 2017 году оптикой Ростелекома

5 июля 2017, 17:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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В первом полугодии 2017 года «Ростелеком» построил в Республике Марий Эл порядка 20 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 109 объектов, принадлежащих государственным и коммерческим организациям.

Оптические сети построены до объектов Сбербанка, Марийского нефтеперегонного завода, Татнефти, ЗАО «Марийское», Племзавода «Семеновский», Почты России, Сернурского сырзавода, Медведевской ЦРБ, Суслонгерской, Микряковской и Сенькинской школ, Козьмодемьянской школы-интерната и др.

Благодаря новым ВОЛС партнеры компании могут пользоваться современными телекоммуникационными услугами, среди которых – высокоскоростной доступ в сеть интернет, мультисервисные и виртуальные частные сети передачи данных, цифровая телефония, ­видеонаблюдение, облачные и другие сервисы.

«Потребности клиентов в современных телеком-сервисах, обеспечивающих безопасность предприятий, снижающих затраты на ИТ, повышающих эффективность бизнес-процессов, постоянно растет, вместе с тем увеличивается необходимость в расширении емкости сетей связи. «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам индивидуальные логистические и технологические решения, которые позволяют создать современную телеком инфраструктуру для каждого отдельного подразделения заказчика», – отметила директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Светлана Пашукова.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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