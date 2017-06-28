В МРСК Юга открыли летний трудовой сезон студенческих отрядов 2017 года

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 июля 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА
3 июля 2017 года в ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») открыли летний трудовой сезон студенческих отрядов, который продлится до 15 августа. На объектах энергокомпании будут трудиться 110 будущих энергетиков – студентов южнороссийских вузов.
На торжественном построении в честь открытия летнего трудового семестра заместитель генерального директора – руководитель Аппарата МРСК Юга Юлианна Джабраилова поздравила студентов ССО с началом летнего трудового сезона и пожелала им плодотворных трудовых будней.
Путевки на летний трудовой сезон командирам студенческих отрядов Шматко Алине (студенческий отряд «Импульс» «РГУПС») и Мысовскому Александру (студенческий отряд «Вспышка» ЮРГПУ им. Платова) вручил директор ростовского филиала МРСК Юга Сергей Чекмарев.
В адрес будущих энергетиков прозвучали напутственные слова от Председателя Координационного Совета ветеранов МРСК Юга, Героя России, Владимира Булгакова. Получить новые знания и полезный опыт этим летом пожелали студентам представители вузов.
Церемония торжественного открытия летнего трудового сезона состоялась и в волгоградском филиале МРСК Юга. В ней приняли участие студенты филиала Московского энергетического института в г. Волжском и Волгоградского государственного аграрного университета. Построение бойцов ССО состоялось в знаковой для молодого поколения точке отсчета - на «нулевом километре» Волгограда, венчающем Аллею Героев.
Директор волгоградского филиала МРСК Юга Анатолий Кушнеров пожелал будущим энергетикам успехов в труде, интересной работы на объектах энергокомпании.
Перед началом работы на производственных объектах, студенты пройдут обязательный вводный инструктаж, получат спецодежду. С будущими энергетиками будут заключены договоры, согласно которым работу в стройотряде включат в общий трудовой стаж и выплатят официальную заработную плату.
В МРСК Юга активно поддерживают движение студенческих отрядов, развивая связи с профильными учебными заведениями, формируя кадровый резерв. Работа в компании, в свою очередь, дает возможность студентам ведущих технических учебных заведений Юга России на этапе обучения приобрести нужный опыт работы на производстве.