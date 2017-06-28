 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Юга открыли летний трудовой сезон студенческих отрядов 2017 года

В МРСК Юга открыли летний трудовой сезон студенческих отрядов 2017 года

5 июля 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

Обсудить на форуме

177 просмотров

3 июля 2017 года в ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») открыли летний трудовой сезон студенческих отрядов, который продлится до 15 августа. На объектах энергокомпании будут трудиться 110 будущих энергетиков – студентов южнороссийских вузов.

На торжественном построении в честь открытия летнего трудового семестра заместитель генерального директора – руководитель Аппарата МРСК Юга Юлианна Джабраилова поздравила студентов ССО с началом летнего трудового сезона и пожелала им плодотворных трудовых будней.

Путевки на летний трудовой сезон командирам студенческих отрядов Шматко Алине (студенческий отряд «Импульс» «РГУПС») и Мысовскому Александру (студенческий отряд «Вспышка» ЮРГПУ им. Платова) вручил директор ростовского филиала МРСК Юга Сергей Чекмарев.

В адрес будущих энергетиков прозвучали напутственные слова от Председателя Координационного Совета ветеранов МРСК Юга, Героя России, Владимира Булгакова. Получить новые знания и полезный опыт этим летом пожелали студентам представители вузов.
Церемония торжественного открытия летнего трудового сезона состоялась и в волгоградском филиале МРСК Юга. В ней приняли участие студенты филиала Московского энергетического института в г. Волжском и Волгоградского государственного аграрного университета. Построение бойцов ССО состоялось в знаковой для молодого поколения точке отсчета - на «нулевом километре» Волгограда, венчающем Аллею Героев.

Директор волгоградского филиала МРСК Юга Анатолий Кушнеров пожелал будущим энергетикам успехов в труде, интересной работы на объектах энергокомпании.

Перед началом работы на производственных объектах, студенты пройдут обязательный вводный инструктаж, получат спецодежду. С будущими энергетиками будут заключены договоры, согласно которым работу в стройотряде включат в общий трудовой стаж и выплатят официальную заработную плату.

В МРСК Юга активно поддерживают движение студенческих отрядов, развивая связи с профильными учебными заведениями, формируя кадровый резерв. Работа в компании, в свою очередь, дает возможность студентам ведущих технических учебных заведений Юга России на этапе обучения приобрести нужный опыт работы на производстве.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!