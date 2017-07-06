Алексей Текслер в составе российской делегации принял участие в презентации возможностей расширения российско-итальянского торгово-экономического сотрудничества

В Министерстве иностранных дел Италии состоялась презентация возможностей расширения российско-итальянского торгово-экономического сотрудничества. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, в ее состав вошло руководство ряда федеральных органов исполнительной власти и крупных российских компаний. Минэнерго России на встрече представлял Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер.



Открывая мероприятие, Аркадий Дворкович отметил, что российская экономика сегодня перешла к росту, в стране последовательно улучшается предпринимательский климат, до исторических минимумов снизилась инфляция: «В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень». Это уже позволяет постепенно снижать процентные ставки, улучшает возможности для привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов.



В свою очередь Алексей Текслер, говоря о возможностях сотрудничества в области энергетики, подчеркнул, что российский ТЭК является одним из самых привлекательных сегментов для инвестиций. Действующая система налогообложения уже сегодня способствует его развитию и увеличивает инвестиционную привлекательность его отраслей. «В частности, за последние десять лет удалось существенно повысить привлекательность добычи нефти на истощенных месторождениях, из трудноизвлекаемых запасов и запасов в удаленных регионах, а также во многом снизить последствия для инвесторов от колебаний цен», – пояснил он.



Для сохранения благоприятных условий и обеспечения гарантии доходности проектов проводится эволюционная трансформация налогового режима. Одна из планируемых новаций – налог на дополнительный доход. Он должен вступить в силу в 2018 году для пилотных нефтяных месторождений и позволит учесть реальную экономику добычи, а также задействовать более совершенные и современные технологии.



В качестве еще одного фактора, открывающего широкие возможности сотрудничества с Россией в области энергетики, Алексей Текслер обозначил огромные запасы традиционных энергоресурсов, расположенных в географически привлекательном положении по отношению к рынкам сбыта – нынешним и перспективным. Для усиления эффекта от местоположения развивается и расширяется экспортная инфраструктура.



Перспективным направлением в газовой отрасли, по мнению первого замглавы ведомства, является производство сжиженного природного газа (СПГ), где российские компании нацелены занять существенную долю мирового рынка. Иностранные компании могут принять участие в российских проектах по строительству заводов СПГ как инвесторы или технологические партнеры.

Российская электро- и теплоэнергетика также предоставляют возможности для инвестирования в рынок с хорошим потенциалом роста. «В следующие 20 лет мы ожидаем рост производства электроэнергии в стране свыше 30%, что обусловлено, как ростом внутреннего потребления, так и наращиванием экспорта электроэнергии», – заявил Алексей Текслер. Для повышения инвестиционной привлекательности отрасли теплоэнергетики Минэнерго России ведется работа по совершенствованию рынка теплоснабжения с использованием механизма ценообразования методом «альтернативной котельной».



Несмотря на обеспеченность углеводородным сырьем, в Российской Федерации проводится планомерная политика по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Алексей Текслер особо подчеркнул, что создание собственной отрасли возобновляемой энергетики важно как для энергоснабжения изолированных и удаленных районов, где это уже сейчас экономически оправдано, так и для формирования компетенций под построение «энергетики будущего». «За последние два года в России было введено 14 крупных солнечных электростанций общей мощностью почти 130 МВт, а также ряд генерирующих объектов в удаленных и изолированных энергорайонах. Активно развивается технологический сектор, где уже достигнут ряд серьезных успехов», – отметил он.



В сфере солнечной энергетики в России уже работает завод по производству солнечных модулей на основе разработанной отечественными учеными гетероструктурной технологии с КПД свыше 20%, обладающих высоким экспортным потенциалом.

В прошлом и этом году получил дополнительный импульс развития сектор ветроэнергетики, в том числе, с выходом на него итальянской компании Enel, ранее работавшей в сфере транидицонной электрогенерации, а в 2017 году получившей право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт.



«Россия обладает богатым опытом работы в партнерских проектах по всему миру, в том числе ведется широкое взаимодействие итальянских и российских компаний. Это свидетельствует об огромной проделанной работе и большом потенциале на будущее. В числе возможностей для сотрудничества – добыча, транспортировка и переработка российских энергоресурсов, производство оборудования и совместная разработка технологий», – резюмировал первый замглавы ведомства.