Энергетики ОАО "Сетевая компания" внесли значительный вклад в обеспечение надежного энергоснабжения матчей Кубка Конфедераций ФИФА в Казани

Команда, которую возглавил назначенный главным энергетиком мероприятия, заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Сетевая компания» Рашат Галимзянов, обеспечила надежную работу системы электроснабжения спортивных, тренировочных и инфраструктурных объектов.



Предварительно персоналом ОАО «Сетевая компания» была проведена комплексная работа по подготовке электросетевой инфраструктуры республиканской столицы. Был выполнен ряд дополнительных технических мероприятий, обеспечивающих успешное функционирование оборудования спортивных объектов, городской распределительной сети. На всех электросетевых объектах был введен особый режим работы - «технологическая тишина» - запрещающий земляные работы, а также плановые переключения и ремонты. Важным фактором обеспечения надежности энергоснабжения мероприятий стала готовность персонала к действиям в любых нештатных ситуациях – с этой целью были организованы противоаварийные тренировки.



В целях улучшения эффективности слаженного взаимодействия между участвующими в энергоснабжении турнира предприятиями и организациями Министерством энергетики РФ был назначен главный энергетик Кубка конфедераций в РТ. Под руководством заместителя генерального директора – технического директора ОАО «Сетевая компания» Рашата Галимзянова велся круглосуточный мониторинг функционирования объектов электроэнергетики и электроустановок спортивных объектов, а также общей ситуации с обеспечением электроснабжения. Специалисты ОАО «Сетевая компания» принимали активное участие в заседаниях Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в РТ, участвовали в видеоконференцсвязи, организуемой Министерством энергетики РФ, дежурили в Региональном операционном центре Кубка Конфедераций-2017 в Казани.



Кроме того, представители ПАО «ФСК ЕЭС», а также татарстанских энергетических компаний, задействованных в мероприятии, ежедневно собирались на заседания в ОАО «Сетевая компания», где заслушивалась текущая информация о состоянии электросетевого комплекса, принимались, при необходимости, совместные технические решения.



Надежность электроснабжения спортивных, тренировочных и инфраструктурных объектов соревнований на местах обеспечивал персонал компании, привлеченный в Казань со всех филиалов – более 60 человек. Для обеспечения надзора и безопасной эксплуатации этих объектов, были назначены ответственные лица – энергоменеджеры. Ими стали сотрудники компании, в зону ответственности которых вошло руководство и организация работ, а также сбор всей информации, выявление замечаний, и их устранение на спортивных и инфраструктурных объектах. Специалисты ОАО «Сетевая компания» работали на стадионе «Казань Арена» (энергоменеджер – директор ЕЭС Эдуард Шаронов), а также трех объектах, где проходили тренировки команд-участниц КК: стадионах «Рубин»( энергоменеджер - руководитель Производственной системы «Энергия» НкЭС Нурислам Шайхутдинов) и «Электрон» (энергоменеджер - заместитель директора по реализации услуг БуЭС Данис Идиятов) , Центральном стадионе (энергоменеджер – заместитель директора ПЭС Владимир Сапарин).

Согласно требованиям ФИФА основным источником электроснабжения объектов на Кубке Конфедераций стали распределительные сети, поэтому в этом году была проведена значительная подготовка по повышению надежности схемы электроснабжения стадиона «Казань Арена», построены новые кабельные линии от ПС 110 кВ Крыловка.



Качество и бесперебойность телевизионного вещания обеспечивали установленные на бродкасте «Казань-арены» дизель-генераторные установки. Работа на них осуществлялась при непосредственном участии наших специалистов – операторов и сервис-инженеров ДГУ, готовых оперативно решить проблемные вопросы, связанные с настройкой и эксплуатацией оборудования. Наладить понимание персонала с англоязычными представителями телевизионных компаний помогали переводчики из числа сотрудников компании, свободно владеющие техническим английским языком.



В период подготовки и проведения КК были организованы внеплановые осмотры и обходы объектов электрических сетей, усилена охрана линий электропередачи и подстанций, питающих ответственные узлы Казанского энергорайона, организовано дежурство оперативного персонала и инженерно-технических служб. С целью оперативного реагирования на любые нештатные ситуации была обеспечена готовность аварийно-восстановительных бригад компании.



Присутствующий ежедневно и несущий усиленное дежурство на объектах в дни матчей и тренировок коллектив компании в очередной раз оправдал доверие республиканских и федеральных властей. Тем самым, отмечает генеральный директор Ильшат Фардиев, была подтверждена предварительная высокая оценка, которую министр энергетики РФ Александр Новак дал республиканским энергетикам накануне предстоящего в Казани Кубка Конфедераций. На одном из совещаний он заявил: «Татарстану и «Сетевой компании» мы доверяем полностью и дополнительно контролировать ход их к подготовки к мероприятию не нужно!»