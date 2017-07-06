Энергетики ограничили подачу электроэнергии на стройплощадке в Хабаровском районе

Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в состав ПАО «РусГидро) по заявке гарантирующего поставщика в пригороде Хабаровска ограничили электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома с целью предотвращения незаконного пользования электроэнергией. Причиной отключения послужило отсутствие у фирмы-застройщика ООО «Тополек» сразу двух документов: договора энергоснабжения и разрешения на строительство.



Трехэтажный дом, расположенный в селе Тополево Хабаровского муниципального района по адресу улица Дачная, 4, был обесточен энергетиками первым из объектов, принадлежащих ООО «Тополек». В распоряжении предприятия на стадии строительства находится еще один многоквартирный дом и шесть таун-хаусов.



Без действующего договора с гарантирующим поставщиком и разрешения на строительство ни один из указанных объектов не будет введен в эксплуатацию в запланированные сроки. А это значит, что многочисленные дольщики компании не смогут вселиться в свои квартиры в предусмотренном законом порядке. Однако несмотря на это, в доме, в котором ограничена подача электроэнергии, уже проживает ряд семей, что является грубым нарушением законодательства.



По словам заместителя директора ХЭС по транспорту электроэнергии Алены Воловой, ООО «Тополек» - не единственная строительная компания, действующая на территории Хабаровского района, у которой на сегодняшний день имеются подобные проблемы с документацией. Тем не менее, руководство именно данной фирмы не предпринимает никаких мер для урегулирования возникшего вопроса, поэтому отключение – вынужденная мера по отношению к таким застройщикам. Если этого не сделать, предприятие автоматически перейдет в разряд бездоговорных пользователей электроэнергии.



Вопросы к владельцу ООО «Тополек» у хабаровского филиала АО «ДРСК» возникают не впервые. Так, в 2016 году по решению суда компания была обязана возместить сетевой организации фактически понесенные расходы на технологическое присоединение своих стройобъектов и образовавшуюся неустойку общей суммой более 600 тысяч рублей. По состоянию на текущий момент судебное решение ответчиком не исполнено.