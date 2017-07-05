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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики повышают надежность транзитной линии в предгорьях Кубани

Энергетики повышают надежность транзитной линии в предгорьях Кубани

6 июля 2017, 13:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в группу «Россети») приступил к капитальному ремонту с заменой 2,6 тыс. изоляторов на высоковольтной ЛЭП «Тверская – Кабардинская» в Апшеронском районе.

Воздушная линия «Тверская – Кабардинская» обеспечивает энергией Адлерский район Сочи и энергообъекты РЖД. От нее также зависит энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей станицы Кабардинской.

– Серьезное внимание мы уделяем мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему периоду воздушных линий, расположенных в горно-лесистой части. Большинство из них находится в Апшеронском районе Кубани и Майкопском районе Адыгеи. Здесь, кроме капитальных ремонтов, мы проводим расчистку трасс линий от растительности, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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