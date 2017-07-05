Филиал "Карелэнерго" реализовал социально значимый проект по техприсоединению

Фоторепортаж RusCable.Ru
6 июля 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Филиал «Карелэнерго» завершил технологическое присоединение к электрическим сетям электроустановок заявителей из садово-огороднического товарищества (СОТ) «Сампо» в Лоухском районе Республики Карелия.
Владельцы дачного участка СОТ «Сампо» обратились с заявлением о техприсоединении частного дома, находящегося в карельской глубинке, где никогда не было электричества.
Трасса проектируемой воздушной линии электропередачи проходит по землям Лоухского лесничества, поэтому для ее строительства было необходимо оформление правоустанавливающих документов.
Подрядным способом были выполнены землеустроительные работы, инженерные изыскания, разработан проект.
Для строительства объекта произведена вырубка просеки общей протяженностью 16,5 км и площадью 15,8 га. Осуществлено строительство воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 15,8 км. На линии установлено 309 опор с переходом через железную дорогу, с монтажом самонесущего изолированного провода. Также выполнено строительство воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью более 600 м, с установкой 18 опор и монтажом самонесущим изолированным проводом. Произведен монтаж комплектной трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА и дополнительной ячейки напряжением 10 кВ на подстанции 110/10 кВ ПС-57 «Сосновый».
Общий объем финансирования проекта по энергоснабжению потребителей в СОТ «Сампо» составил 30,4 млн. рублей.
Приемка объекта состоялась 1 июля текущего года. Заявители выразили слова благодарности специалистам «Карелэнерго» за проведение масштабных строительных работ для присоединения электроустановок заявителей из садово-огороднического товарищества (СОТ) «Сампо» к электросетям.
У жителей близлежащих домов СОТ «Сампо» так же появилась возможность присоединиться к новым сетям. Для этого им нужно подать заявку через портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) либо обратиться в центр обслуживания клиентов производственного отделения «Северные электрические сети».