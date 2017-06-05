ГК "Меридиан" отпраздновала седьмой день рождения

Фоторепортаж RusCable.Ru
6 июля 2017, 13:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРИДИАН
Группа компаний «Меридиан» отметила седьмой день рождения проведением Олимпийских игр среди сотрудников. Соревнования проходили в Ленинградской области на территории базы отдыха «Драгунский ручей», расположенной на живописном берегу реки Невы.
Перед стартом участники разделились на несколько команд, каждой из которых необходимо было придумать девиз и название команды, а также нарисовать логотип на специально подготовленных организаторами футболках. На первой, «легкоатлетической», стадии игрокам предстояло пройти специально преобразованные из известных видов спорта этапы и набрать максимальное количество баллов. Вторая часть состязаний состояла из турнира по футболу и волейболу, после чего был проведен финальный подсчет очков и названы победители. По традиции Олимпийских игр – выигравшие команды были награждены дипломами и призами.
После завершения соревнований генеральный директор ГК «Меридиан» Алексей Горячев и исполнительный директор Алексей Максимихин поздравили всех коллег с днем рождения компании и отметили успехи за прошедший год.
В заключение праздника участники в неформальной атмосфере смогли обсудить все моменты соревнований и поздравить друг друга с победой. Финальной точкой праздника стал сюрприз от одного из партнеров ГК «Меридиан» компании «Механотроника РА» – праздничный торт в виде уменьшенной копии недавно завершенной подстанции 13А.
На память об Олимпийских играх «Меридиана» – 2017 у всего коллектива остались незабываемые впечатления, заряд адреналина и позитивное настроение на весь будущий год.