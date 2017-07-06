Июнь вернул стагнацию в промышленность

Бурный рост промпроизводства в мае 2017 года (по данным Росстата), подогревший сомнения независимых аналитиков в репрезентативности текущей промышленной статистики, вероятнее всего, сменится обнулением динамики выпуска в июне — но не охладит дискуссию о том, что в действительности происходит в индустрии. Переход Росстата с января 2017 года на новые классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и видов продукции (ОКПД2) заставил экономистов отмечать ошибки в первичной статистике ведомства, повысив ценность опросных (опережающих) показателей состояния промышленности для оценки динамики выпуска.



Например, соответствующий индекс Росстата фиксирует снижение предпринимательской уверенности в добывающих отраслях в апреле—июне 2017 года после всплеска в первом квартале, а в обработке показатель остается отрицательным, показав новое ухудшение в июне (см. график). Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей компаний, рост производства в добыче и обработке, по-прежнему преобладают недостаточный внутренний спрос, экономическая неопределенность и высокие налоги. После всплеска в мае резкое снижение в июне (до 50,3 пункта, фактически стагнации) продемонстрировал и индекс PMI Markit. «Слабое расширение выпуска и увеличение новых заказов наряду с падением занятости и экспорта являются основными источниками ухудшения положения предприятий. Оценка PMI в июне свидетельствует, что сильный импульс начала года фактически исчез, что указывает на слабые перспективы роста в течение всего года»,— отмечают авторы исследования.



Схожую динамику в июне показывают и другие опережающие индикаторы. «Фактическая динамика выпуска в июне 2017 года вновь не смогла продемонстрировать статистически бесспорный рост. Очищенный от сезонного и календарного факторов баланс фактических изменений производства оказался даже ближе к нулевой линии, чем результаты предыдущих месяцев»,— отмечает автор конъюнктурных опросов промышленности ИЭП имени Егора Гайдара Сергей Цухло.



Судя по косвенным признакам (электропотреблению, перевозкам грузов железной дорогой и PMI), «в июне производственная активность осталась на уровне мая»,— заключили и в ЦМАКПе. По оценкам ИНП РАН, рост промпроизводства со снятой сезонностью в июне в сравнении с маем составил 0,1%.



Источник: Коммерсант.

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