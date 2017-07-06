К 2022 году цена на солнечную энергию в мире упадет на 27%

К 2022 году средняя цена на солнечную энергию упадет на 27%, или ежегодно будет снижаться на 4,4%. Это касается не только США, но и всего мира, утверждает аналитик GTM Research Бен Галлахер.



В первой половине 2017 года спад цен на солнечные элементы привел к снижению стоимости солнечных систем до $1 за ватт. По прогнозам Галлахера, эта тенденция сохранится и усилится к 2022 году. Падение цен произойдет не только из-за солнечных панелей — дешевле будут стоить инвертеры, ПО и даже работы по установке и обслуживанию. Колебания цен на запчасти от страны к стране становятся все меньше, говорится в докладе.



Исследование показало, что система тендеров Индии породила самую высокую конкуренцию и, как следствие, невероятно низкие цены на солнечном рынке — 65 центов за ватт. Даже в Китае цены на 15 центов выше, чем в Индии. Секрет прост — надо только максимально сократить зарплату рабочих и инженеров. На третьем месте — Мексика, на четвертном — Египет.



У столь низкой цены есть и негативная сторона: срок службы многих солнечных систем, которые устанавливают сегодня, оказывается слишком коротким. Многие из них собираются на скорую руку из некачественных деталей.



Самые высокие цены в Японии, $2,07 за ватт, из-за сильных ветров, землетрясений и эрозии почвы на склонах гор, которые увеличивают сложность и стоимость установки. В Великобритании самые низкие цены в Западной Европе, в основном из-за широкого распространения однофазных инвертеров. За ней следуют США, Чили и Германия.



Ситуация в США не такая однозначная. Раздел 201 закона «О торговле» разрешает президенту Соединенных Штатов вводить ограничения на импорт в форме пошли и квот для защиты местных производителей. С этой просьбой и обратилась компании Suniva и SolarWorld, которые находились на грани разорения из-за потока дешевых иностранных (в основном, китайских) фотоэлементов. Хотя результаты этого дела пока не ясны, GTM Research прогнозирует повышение цен на модули во второй половине 2017 года.

Источник: Хайтек.