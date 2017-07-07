Котельная в микрорайоне Лесной включена в работу

Фоторепортаж RusCable.Ru
6 июля 2017, 17:28
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
6 июля Владимирский филиал «Т Плюс» включил в работу новую блочно-модульную котельную (БМК) в микрорайоне Лесной города Владимира. Установленная производительность новой котельной – 9,0 МВт, коэффициент полезного действия – 92%. Стоимость строительства БМК, а также перекладки тепловых сетей составила более 65 млн. рублей.
«Новая котельная установлена в центре тепловых нагрузок микрорайона, что позволит максимально сократить потери при транспортировке теплоносителя. Помимо строительства нами произведена модернизация 3,6 км тепловых сетей микрорайона. Теперь система будет не трехтрубной, а четырехтрубной, т.е. с отдельными сетями для отопления и горячего водоснабжения. Постоянная циркуляция ГВС позволит решить вопрос с качеством предоставляемой услуги даже для самых удаленных клиентов», - рассказал директор Владимирского филиал «Т Плюс» Александр Королев.
Ранее действовавший источник теплоснабжения (котельная животноводческого комплекса) был расположен в 2 км от микрорайона, при этом состояние трубопроводов не позволяло гарантировать качественное и надежное обеспечение ресурсом в дальнейшем. Новая котельная обеспечивает теплом и горячей водой все жилые дома и здания данного микрорайона:
- 16 жилых домов;
- 10 административных зданий;
- 1 детское учреждение;
- 1 учебное заведение;
- 1 медицинское учреждение.
Проект, а также строительно-монтажные работы были выполнены компанией ООО «Технологии Тепла» (г. Владимир), а основное оборудование, установленное на новой котельной, произведено в России. Строительство БМК выполнено в рамках инвестиционной программы АО «Владимирские коммунальные системы».
В рамках инвестиционной программы «RE: Конструкция 2017» во Владимире в 2017 году также будет произведена реконструкция (монтаж автоматизированных систем управления и диспетчеризации) внутриквартальной котельной «301 квартала» на общую сумму 23,1 млн. рублей. Всего же объем инвестиций «Т Плюс» на подготовку к ОЗП во Владимирской области превысит 718 млн. рублей.