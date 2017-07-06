МРСК Центра и Приволжья устранила последствия непогоды

По состоянию на 19:00 (МСК) в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» полностью восстановлена устойчивая работа электросетевого комплекса в регионах своей ответственности, пострадавших от грозового фронта. Электроснабжение потребителей Кировской и Нижегородской областей, Марий Эл и Удмуртской Республики по основной сети обеспечивается в штатном режиме. Незначительные локальные отключения, в оперативном порядке, отрабатываются по индивидуальным заявкам потребителей.



Причиной технологических нарушений в регионах зоны ответственности компании вызвал прошедший грозовой фронт с дождем и сильными порывами ветра. Непогода затронула Кировскую, Нижегородскую области, а также Республики Удмуртия и Марий Эл. Энергетики приняли удар стихии во всеоружии. В филиалах компании, на территории которых прогнозировалось ухудшение погоды, еще накануне был установлен особый контроль за работой энергообъектов и мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно реагировали на возникающие технологические нарушения, оперативно выдвигаясь к месту ликвидации последствий непогоды. В первую очередь было восстановлено энергоснабжение социально-значимых объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений – и объектов жизнеобеспечения. Для этого были задействованы резервные источники электропитания, имевшиеся в распоряжении оперативного персонала.



В настоящее время специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляют усиленный контроль метеорологической обстановки во всех регионах компании и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения в работе электросетевого комплекса. Предпринимаются все необходимые меры по обеспечению надежной работы оборудования и бесперебойной передачи электроэнергии потребителям. На данный момент, на территории Нижегородской области идет проливной дождь, есть вероятность повторных отключений. Энергетики продолжают осуществлять свою деятельность в особом режиме работы. Все силы технического и ремонтного персонала мобилизованы, поэтому готовы оперативно реагировать на возникновение возможных внештатных ситуаций.



В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах МРСК Центра и Приволжья в устранении аварийных ситуаций могут быть задействованы 1169 бригад в составе 5768 человек, в том числе 94 бригад повышенной мобильности, и 1947 единиц техники. Также в распоряжении филиалов компании находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые в случае необходимости могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.



Напомним, МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан. Номер Контакт-центра энергокомпании: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).