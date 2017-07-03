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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья в сжатые сроки обеспечила подключение объекта нефтяной отрасли в Рязанской области

МРСК Центра и Приволжья в сжатые сроки обеспечила подключение объекта нефтяной отрасли в Рязанской области

6 июля 2017, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» досрочно завершил строительство двухцепной отпайки 110 кВ от воздушных линии (ВЛ) 110 кВ Шелухово-Парская и Истье-Парская  для подключения подстанции, снабжающей электроэнергией головную нефтеперекачивающую станцию «Шилово-3».

Энергетики реализовали социально и экономически значимый инвестиционный проект в рамках договора с АО «Транснефть-Верхняя Волга» всего за три месяца. За этот период специалисты «Рязаньэнерго» ввели в эксплуатацию 3,3  километра двухцепной ВЛ.

Работы осложнялись весенним половодьем и нестабильными погодными условиями: из-за непросохшей земли вязла техника, возникали трудности с доставкой материалов и персонала, бурением скважин под опоры ЛЭП. Чтобы уложиться в график и создать сетевую инфраструктуру, отвечающую всем современным требованиям к надежности и качеству, энергетики работали круглосуточно.  

Пуск данного объекта позволяет создать новые рабочие места для технического и обслуживающего персонала в Шиловском районе,  увеличить объемы транспортировки авиатоплива в Московский регион, повысив, таким образом, инвестиционную привлекательность Рязанской области.  

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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