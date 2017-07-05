На заседании Совета при Президенте по стратегическому развития и приоритетным проектам обсудили программу "Цифровая экономика"

5 июля 2017 года, состоялось заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Главной его темой стала цифровая экономика. Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил, что ее формирование – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу. В ходе заседания с докладом «О технологическом обновлении машиностроительного комплекса» выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



Президент России обозначил основные направления развития в России цифровой экономики: «Это ликвидация правовых барьеров, которые препятствуют внедрению передовых технологий; создание опорной инфраструктуры: линий связи, центров хранения и обработки данных; серьёзное совершенствование всей системы образования, включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности, а также запуск инструментов поддержки отечественных компаний, которые являются центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных технологий».



Владимир Путин предложил определить ответственных за каждое из этих направлений, а также обозначить конкретные целевые показатели и сроки решения этих задач. Для этого, по его мнению, необходимо выстроить эффективную систему управления, позволяющую объединить усилия уровней власти, бизнеса, научных и исследовательских организаций.



В своем докладе Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал о технологическом обновлении машиностроительного комплекса за счёт внедрения программ инновационного развития предприятий и использования цифровых технологий.



"Системный переход на цифровую модель развития способен обеспечить к 2024 году рост производительности труда в обрабатывающих отраслях более чем на 30 процентов и увеличение вклада в ВВП секторов, базирующихся на передовых производственных технологиях, до 15%", - отметил глава Минпромторга России.



Принципы цифровизации уже применяются в нашей стране при реализации высокотехнологичных проектов. Например, это самолёт «МС-21», двигатель ПД-14, головной атомный ледокол «Арктика». «Чтобы масштабировать такие проекты на широкий спектр отраслей, в России формируется собственный задел по трём основным направлениям. Первое и самое важное – это разработка современного оборудования, сырья и материалов, - подчеркнул министр. - Наши предприятия уже выпускают сложные обрабатывающие центры с российским ЧПУ, а также оборудование и сырьё для аддитивных процессов».



Для обеспечения цифровизации важнейшую роль играет развитие оптико-электронной промышленности. Чтобы объединить потенциалы российских предприятий, сформированы работающие в этом секторе специализированные кластеры и инжиниринговые центры по фотонике. Кроме того, у России сильные стартовые позиции для цифровизации в разработке сложного программного обеспечения и интеллектуальных систем управления.



"В этой части ключевым конкурентным преимуществом является компетенция в сфере кибербезопасности. Компании «Лаборатория Касперского» и «Инфовотч» уже реализуют проекты защиты информации на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры и могут оперативно адаптировать эти решения под задачи цифровизации промышленности", - заявил Денис Мантуров.



По его словам, Министерство намерено расширить существующие меры поддержки. В частности, в перечень программного обеспечения, затраты на приобретение которого субсидирует сегодня Минпромторг, включить программные продукты, необходимые для реализации технологии индустриального интернета.



Кроме того, идет работа над нормативной базой и стандартами для формирующихся рынков. Это позволит ускорить создание в стране сети «фабрик будущего». Первая будет запущена уже в этом году. Всего к 2035 году в России должно быть создано около 40 фабрик будущего, 25 испытательных полигонов и 15 экспериментальных цифровых центров сертификации.