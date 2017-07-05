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Пресс-релизы

Опубликован интегрированный годовой отчет АО "Атомэнергомаш" за 2016 год

Опубликован интегрированный годовой отчет АО Атомэнергомаш за 2016 год

6 июля 2017, 14:13
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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Машиностроительный дивизион Росатома, АО «Атомэнергомаш» опубликовал интегрированный годовой отчет за 2016 год, который был впервые подготовлен в соответствии с новыми стандартами отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards, GRI SRS) международной организации «Глобальная инициатива по отчетности».

Документ раскрывает финансово-экономические и производственные результаты деятельности компании за отчетный период, а также подводит итоги десятилетия с момента основания Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом». 

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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