Опубликован интегрированный годовой отчет АО "Атомэнергомаш" за 2016 год

Новый номер RusCable Insider Digest
6 июля 2017, 14:13
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Машиностроительный дивизион Росатома, АО «Атомэнергомаш» опубликовал интегрированный годовой отчет за 2016 год, который был впервые подготовлен в соответствии с новыми стандартами отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards, GRI SRS) международной организации «Глобальная инициатива по отчетности».
Документ раскрывает финансово-экономические и производственные результаты деятельности компании за отчетный период, а также подводит итоги десятилетия с момента основания Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом».