Переход на новую модель рынка тепла в РФ может начаться с середины 2018 года

Муниципалитеты смогут начать переход на новую модель рынка тепла с середины 2018 года, если закон вступит в силу к концу 2017 года, рассказал журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.



"Надеюсь, что на следующей неделе (пройдет рассмотрение законопроекта о рынке тепла в Госдуме - ред.). Я надеюсь, что мы успеем пройти второе и третье чтение, у нас подготовлены все нормативные правовые акты, проекты. Самый основной документ - методика расчета цены альтернативной котельной - уже в правительстве. У (вице-премьера РФ Дмитрия) Козака были приняты все решения по снятию разногласий. Документ, по-хорошему, ждет только выхода закона, после этого принимается постановление по расчету цены альтернативной котельной. Оставшиеся проекты у нас готовы", - сообщил Кравченко.



По его словам, не исключено, что новую модель рынка тепла захотят опробовать среди первых Казань, Набережные Челны, Красноярск, ряд городов Поволжья.



"Предполагая, что закон вступит в силу до конца этого года, то по-хорошему, начиная с середины следующего года, поскольку изменения по тарифам происходят с середины года, ряд муниципалитетов может перейти на эту модель", - пояснил замминистра. Он напомнил, что решения о переходе на новую модель рынка тепла будут принимать местные власти с учетом ситуации в муниципалитетах.



В конце мая Минэнерго РФ представило поправки ко второму чтению в Госдуме законопроекта о теплоснабжении. В частности, проект предполагает изменение системы регулирования с переходом от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется ценой поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника (цена "альтернативной котельной").



Если предельный уровень цены на тепловую энергию, устанавливаемый впервые, утвержден ниже уровня цены альтернативной котельной, то он поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене альтернативной котельной, в соответствии с однократно утверждаемым графиком.



В случае принятия закона решение о необходимости внедрения у себя механизма альтернативной котельной будут принимать местные власти.



Источник: ПРАЙМ.

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