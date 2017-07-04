Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2017 года увеличилось на 2 % по сравнению с июнем 2016 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июне 2017 года составило 74,7 млрд кВт•ч, что на 2 % больше объема потребления за июнь 2016 года. Потребление электроэнергии в июне 2017 года в целом по России составило 76,0 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше, чем в июне 2016 года.



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.



В июне 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 75,8 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше чем в июне 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июне 2017 года составила 77,1 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше выработки в июне прошлого года.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 38,0 млрд кВт•ч, что на 5,2 % меньше, чем в июне 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 18,1 млрд кВт•ч (на 11,9 % больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 15,3 млрд кВт•ч (на 6,3 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,3 млрд кВт•ч (на 1,1 % больше уровня 2016 года).



В июне продолжилось прогнозируемое сезонное снижение потребления электрической мощности. Максимум потребления мощности в ЕЭС России в июне 2017 года составил 115 169 МВт, тогда как в марте, апреле и мае 2017 года этот показатель составил соответственно 135 861 МВт, 129 053 МВт и 119 582 МВт. Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в июне 2017 года на 0,04 % выше аналогичного показателя июня 2016 года, который был равен 115 122 МВт.



Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В июне 2017 года ее значение составило 16,3 °С, что на 1,6 °С ниже, чем в июне прошлого года.



Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2017 года в целом по России составило 532,8 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 522,7 млрд кВт•ч, что на 2,5 % больше чем в январе – июне 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за шесть месяцев 2017 года по России в целом и ЕЭС России увеличилось на 2,2 % и 3,1 % соответственно.



С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 539,2 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше объема выработки в январе – июне 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за шесть месяцев 2017 года составила 529,0 млрд кВт•ч, что на 1,8 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки электроэнергии за шесть месяцев 2017 года составило 1,9 % по России в целом и 2,4 % по ЕЭС России.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первых шести месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 307,5 млрд кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем в январе – июне 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за шесть месяцев 2017 года составило 0,3 %). В январе – июне 2017 года выработка ГЭС составила 88,8 млрд кВт•ч, что на 4,1 % больше чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за шесть месяцев 2017 года составило 4,8 %), выработка АЭС – 102,4 млрд кВт•ч, что на 6,4 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за шесть месяцев 2017 года составило 7,1 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 30,0 млрд кВт•ч, что на 0,2 % больше показателя января – июня 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за шесть месяцев 2017 года составило 0,5 %).