Пресс-служба ПАО "ФСК ЕЭС" прокомментировала ситуацию в Томске

Фоторепортаж RusCable.Ru
6 июля 2017, 15:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ
В 13.31 по местному времени в результате повреждения выключателя на подстанции 220 кВ «Восточная» действием защит отключились 1 и 2 секции шин. Взрыва на подстанции не было. При повреждении оборудования произошла яркая вспышка и громкий хлопок. Под отключение попали бытовые и промышленные потребители г. Томска. Пожара не последовало.
Энергетики сразу же приступили к работам по восстановлению электроснабжения. В 14.50 оборудование подстанции было включено в работу, в 15.27 включены все потребители. Причины происшествия установит специальная комиссия.