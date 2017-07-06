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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Пресс-служба ПАО "ФСК ЕЭС" прокомментировала ситуацию в Томске

Пресс-служба ПАО ФСК ЕЭС прокомментировала ситуацию в Томске

6 июля 2017, 15:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ

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В 13.31 по местному времени в результате повреждения выключателя на подстанции 220 кВ «Восточная» действием защит отключились 1 и 2 секции шин. Взрыва на подстанции не было. При повреждении оборудования произошла яркая вспышка и громкий хлопок. Под отключение попали бытовые и промышленные потребители г. Томска. Пожара не последовало.

Энергетики сразу же приступили к работам по восстановлению электроснабжения. В 14.50 оборудование подстанции было включено в работу, в 15.27 включены все потребители. Причины происшествия установит специальная комиссия.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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