"Росэлектроника" определила лучших в чемпионате по стандартам WorldSkills

Фоторепортаж RusCable.Ru
6 июля 2017, 16:07
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: WorldSkills Russia, РОСЭЛЕКТРОНИКА
Специалисты «Росэлектроники» приняли участие во втором корпоративном чемпионате объединенной холдинговой компании по стандартам WorldSkills в компетенциях «Инженерный дизайн CAD» и «Электроника». Соревнование проходило с 26 по 30 июня 2017 года на базе Московского политехнического университета.
В конкурентной борьбе за право войти в сборную команду Госкорпорации Ростех и выступить на IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech сошлись 14 участников и 12 экспертов из девяти организаций холдинга. После четырех дней упорной работы и демонстрации профессиональных навыков состоялось подведение итогов соревнования.
Победителем в компетенции «Электроника» стал инженер второй категории АО «Научно-производственное предприятие «Пульсар» Олег Копылов. Второе место занял наладчик-монтажник испытательного оборудования четвертого разряда АО «Оптрон» Кирилл Грезин. Замкнул тройку призеров инженер второй категории компании «Пульсар» Антон Кузьмин.
В компетенции «Инженерный дизайн CAD» лучшим признан руководитель группы – ведущий инженер-конструктор отдела главного конструктора АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Евгений Царегородцев. Второе и третье места достались представителям АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз» – инженеру-конструктору первой категории Илье Зиновьеву и инженеру-конструктору Сергею Сидельникову соответственно. Призеры соревнования были награждены дипломами и медалями, а участники и эксперты чемпионата – сертификатами.
«В этом чемпионате нет проигравших, – заявил на церемонии награждения заместитель генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Дмитрий Митбрейт. – Самое важное – специалисты из различных организаций объединенной холдинговой компании приняли в нем участие и показали свое мастерство, доказав готовность к открытой конкуренции».
Он также выразил благодарность за содействие в проведении чемпионата руководству Московского политехнического университета, а также предприятиям холдинга.
«Микроэлектроника является сегодня важнейшей отраслью современной экономики. Именно микроэлектроника находится в основе перехода на новый технологический уклад. И очень важно отметить, что проведение подобных соревнований во многом способствует популяризации радиотехнических специальностей среди молодежи», – отметил заместитель генерального директора – статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин.