 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Siemens опровергла поставки турбин в Крым в обход санкций

Siemens опровергла поставки турбин в Крым в обход санкций

6 июля 2017, 13:26
Рубрика: В мире
Метки: КРЫМ-2014, Siemens

Обсудить на форуме

248 просмотров

Немецкая компания Siemens AG не поставляла турбины в Крым в обход санкций ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии.

"Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю", — сообщил Фридрих.

России нужны турбины для двух новых строящихся крымских электростанций. Поставка турбин была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС, рассказали источники агентству Рейтер.

Источник: РИА Новости.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!