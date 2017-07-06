Утверждены персональные составы комитетов Совета директоров АО "ДВЭУК"

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6 июля 2017, 14:22
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК
На прошедшем заседании Совета директоров АО «ДВЭУК» были сформированы персональные составы четырех комитетов Совета директоров Общества.
В Комитет по стратегическому планированию и инвестициям вошли: профессиональный директор Александр Казаков (председатель комитета); профессиональный директор Николай Брусникин (заместитель председателя комитета); заместитель директора департамента Минэнерго России Александр Богашов; генеральный директор ООО «Экоресурс» Константин Водзинский;генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. Кроме того, в состав комитета включен на внештатной консультативной основе профессиональный директор Алексей Алехин.
В Комитет по управлению активами вошли: заместитель директора департамента Минэнерго России Александр Богашов (председатель комитета);генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин (заместитель председателя комитета); профессиональный директор Николай Брусникин;профессиональный директор Александр Казаков; директор по управлению активами и развитию АО «ДВЭУК» Рустам Шванев.
В Комитет по аудиту вошли: генеральный директор ООО «Экоресурс» Константин Водзинский (председатель комитета); профессиональный директор Сергей Моложавый (заместитель председателя комитета); профессиональный директор Алексей Алехин; профессиональный директор Николай Брусникин; заместитель министра имущественных отношений Московской области Равиль Саитов.
В Комитет по кадрам и вознаграждениям вошли: профессиональный директор Сергей Моложавый (председатель комитета); профессиональный директор Александр Казаков (заместитель председателя комитета); генеральный директор ООО «Экоресурс» Константин Водзинский; начальник отдела департамента Минэнерго России Татьяна Зобкова; член правления Ассоциации «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» Евгений Казанов.