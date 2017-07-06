В Свердловской области энергетики "МРСК Урала" практически полностью завершили ликвидацию последствий непогоды

Фоторепортаж RusCable.Ru
6 июля 2017, 13:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» восстановили электроснабжение практически всех потребителей Среднего Урала. На текущее время завершаются восстановительные работы в поселке Аять Невьянского городского округа, где точечно остается пока без света всего 300 человек. Сюда энергетики компании направили дизель-генератор. В ближайший час жители населенного пункта будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.
Напомним, что ухудшение погодных условий (сильный порывистый ветер, ливни) привело к точечным технологическим нарушениям в электросетевом комплексе Свердловской области и в Пермском крае.
В сетевом комплексе Сысертского, Белоярского и Горноуральского, Невьянского и Асбестовского городских округов Среднего Урала на утро сегодняшнего дня без электроснабжения из-за непогоды оставалось порядка 2600 человек, проживающих в 10 населенных пунктах вышеуказанных территорий. Первые сигналы о нарушении электроснабжения стали поступать еще ночью. Энергетики «МРСК Урала» оперативно приступили к ликвидации последствий стихии.
В Пермском крае непогода оставила без света 60 населенных пунктов. Здесь восстановительные работы продолжаются. Группировка сил филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго», задействованных в восстановительных работах, увеличена до 236 человек в составе 59 бригад . Энергетики оснащены 65 единицами техники, обеспечены всеми необходимыми материалами и оборудованием. Энергетики работают в непрерывном режиме. Аварийно-восстановительные мероприятия продолжатся до полного возобновления штатной работы электросетевого комплекса.
Напомним, что в ОАО «МРСК Урала» работает Центр поддержки клиентов. По единому телефонному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный) можно получить информацию о ходе восстановительных работ. Пока погодные условия в Свердловской области и Пермском крае не стабилизируются, работа двух филиалов ОАО «МРСК Урала» будет осуществляться в особом режиме.