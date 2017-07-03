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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 130 километров воздушных ЛЭП

В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 130 километров воздушных ЛЭП

6 июля 2017, 13:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО, ЛЭП

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 В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев 2017 года. Все намеченные с января по май мероприятия выполнены в полном объеме. Отремонтирован 71 трансформатор 10/0,4 кВ и 128,2 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-35 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено более 181,2 га трасс воздушных линий. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей проведен ремонт 77 трансформаторных подстанции 6-10 кВ.

Всего в 2017 году тамбовские энергетики планируют отремонтировать более 763,8 километра воздушных линий и 134 трансформаторные подстанции, провести комплексный ремонт четырех подстанций 35-110 кВ, расчистить более 469,4 га трасс воздушных линий. Основные объемы ремонтных работ будут завершены до 1 октября.

«Реализация мероприятий ремонтной программы позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей Тамбовской области, улучшить качество передачи электроэнергии, а также подготовить электросетевой комплекс региона к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов», - отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Игорь Поляков.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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