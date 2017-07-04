В филиале "Тулэнерго" выполнена расчистка трасс и расширение просек линий электропередачи на площади более 500 га

Новый номер RusCable Insider Digest
6 июля 2017, 15:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В соответствии с ремонтной программой в Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжаются работы по расчистке трасс и расширению просек ВЛ 0,4-110 кВ.
В настоящее время от древесно-кустарниковой растительности расчищено 518 га трасс высоковольтных линий электропередачи. До конца года планируется выполнить работы на площади еще 520 га.
Для расчистки трасс применяют специальную технику - современные тракторы с универсальными насадками-мульчерами. Их использование позволяет не только увеличить оперативность и эффективность работы энергетиков, но и повышает надежность эксплуатации оборудования, а также предупреждает возможное возникновение технологических нарушений, перерывов в электроснабжении потребителей и пожароопасных ситуаций в лесных массивах.
Напомним, реализация мероприятий по расчистке трасс и расширению просек высоковольтных линий 0,4-110 кВ в пределах охранных зон является важным направлением деятельности филиала «Тулэнерго», связанной с подготовкой оборудования электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 года.