Заместитель полпреда Президента РФ в СЗФО оценила работу Центра управления сетями и Центра обслуживания клиентов "Ленэнерго"

5 июля 2017 года, состоялся рабочий визит заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Анастасии Кузнецовой в ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). В преддверии Межрегиональной инвестиционно-энергетической конференции, которая состоится в Петербурге 14 июля, Анастасия Кузнецова познакомилась с работой двух важнейших подразделений Общества — Центра управления сетями (ЦУС) и Центра обслуживания клиентов (ЦОК).



Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников познакомил гостью с работой ЦУС и рассказал о его технологических возможностях. «Центр управления сетями «Ленэнерго» входит в число лучших в стране, – отметил Роман Бердников, - Он обеспечивает максимально качественную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода и стабильное прохождение периода пиковых нагрузок энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области».



Было отмечено, что реализация проекта ЦУС позволила построить прозрачную и понятную структуру управления энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сократить показатель удельной аварийности и время ликвидации технологических нарушений, оптимизировать затраты на реконструкцию и модернизацию диспетчерских пунктов филиалов компании. Новейшие информационные технологии позволяют значительно сократить время реагирования на изменения в работе энергосистемы и оперативно принимать оптимальные решения.



Советник генерального директора по взаимодействию с клиентами ПАО «Ленэнерго» Снежана Китаева пошагово ознакомила заместителя полномочного представителя Президента РФ в СЗФО со всеми отделами Центра обслуживания клиентов, продемонстрировала работу клиентских сервисов и рассказала о нововведениях, которые позволяют сделать процесс подключения к сетям проще и прозрачнее для заявителя.



Состоялся диалог об уже предпринятых компанией мерах по повышению доступности электросетевой инфраструктуры, которые позволили оптимизировать и существенно упростить процедуру подключения к электросетям, а также о векторе развития клиентских сервисов «Ленэнерго».



«Мы стараемся непрерывно развивать онлайн-сервисы, максимально информировать клиентов о возможностях «личного кабинета. Своей работой на практике доказываем, что заявки, поданные через личный кабинет на сайте компании, обрабатываются в приоритетном порядке – быстрее тех, что подаются заявителем лично, – подчеркнула Снежана Китаева. – Электронная цифровая подпись – еще одна возможность, о которой мы всегда информируем заявителей, призывая клиентов пользоваться новыми сервисами и экономить свое время».



Во встрече также приняла участие заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Светлана Мельникова. Она рассказала о межведомственной работе правительства города и ПАО «Ленэнерго» в рамках исполнения дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».