Сбербанк банкротит двух крупных производителей кабельной продукции

Фоторепортаж RusCable.Ru
6 июля 2017, 14:57
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ, СБЕРБАНК, СУД, ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ
Сбербанк обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлениями о банкротстве двух местных предприятий – "Псковского кабельного завода" и "Псковгеокабеля", следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Заявления кредитной организации поступили в арбитраж накануне, 3 июля. Сумма требований к "Псковскому кабельному заводу" (дело № А52-2708/2017) и "Псковгеокабелю" (дело № А52-2707/2017) примерно одинаковая – чуть больше 641,1 млн руб.
Оба завода входят в группу компаний "Технология металлов". Это производственно-промышленная группа, которая объединяет предприятия машиностроительного, кабельного, электротехнического и металлургического производств. С конца 2014 года холдинг испытывает финансовые трудности из-за невыполненных обязательств перед банками "ВТБ" и "Сбербанк". Задолженность возникла из-за кредитов, взятых предприятиями для поставок нефтегазового оборудования, в том числе "Роснефти" и "Газпромнефти".
В начале этого года стало известно, что "Технология металлов" меняет собственника: в декабре владельцы холдинга подписали стратегическое партнерское соглашение с "Нефтегаз групп", которое предусматривает крупные инвестиционные вливания в холдинг.
Источник: Право.ру.