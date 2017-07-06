Алексей Кулапин принял участие в российско-европейской конференции по энергетике и климату "Трансформация энергетики: новая парадигма"

Обсуждение тенденций и совместных вопросов энергетической и экологической политики состоялось на панельной дискуссии «Совместные действия Европейского союза и России по вопросам климата и трансформации энергетики» в рамках российско-европейской конференции по энергетике и климату «Трансформация энергетики: новая парадигма».



В мероприятии приняли участие посол Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас, Первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике Сергей Есяков, Первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» Кирилл Комаров, представители российских органов власти, посольств европейских стран, глобальных компаний, работающих в России. Минэнерго России на мероприятии представлял директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин.



Открывая дискуссию, он отметил, что Россия, несмотря на свои богатые углеводородные запасы, является убежденным сторонником перехода мировой энергетики и экономики к низкоуглеродному будущему. Противодействие климатическим изменениям – один из приоритетов государственной политики страны. Соответствующие тенденции и задачи находят свое отражение в отраслевых стратегических документах – проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года и утвержденонм Прогнозе научно-технологического развития отраслей ТЭК России на тот же период. Предпринимаются последовательные шаги по повышению энергоэффективности и расширению использования экологически чистых энергоресурсов – прежде всего, природного газа – в электрогенерации, сегменте моторных топлив, личном потреблении домохозяйств.



Алексей Кулапин подчеркнул, что уже сейчас топливно-энергетический баланс России позволяет эффективно бороться с эмиссией парниковых газов без ущерба для надежности энергоснабжения. Доля природного газа в структуре внутреннего потребления первичных энергоресурсов составляет уже более 50%. При этом Россия не только стимулирует использование газа внутри страны, но и обеспечивает им целый континент, наращивая экспортную инфраструктуру на восточном, и традиционном – европейском направлении.



В части повышения энергоэффективности экономики с 2007 по 2015 год уже удалось снизить энергоемкость ВВП на 7,5%, а согласно целям, заложенным в проекте Энергостратегии России на период до 2035 года, в ближайшие два десятилетия планируется улучшить этот показатель ещё в 1,3-1,5 раза, а электроемкость – в 1,4 раза.



Это формирует новые требования к энергетике и промышленности – к созданию экологически чистых, низкоуглеродных и ресурсосберегающих технологий производства, транспортировки, хранения и использования энергетических ресурсов. И Минэнерго России уже сегодня реализует комплекс взаимоувязанных инициатив по инновационному развитию всех секторов энергетики, включающий в себя «дорожные карты» по внедрению инновационных технологий и современных материалов в отраслях ТЭК и отраслевому направлению Национальной технологической инициативы «Энерджинет». Реализация этих и ряда других планов и проектов активно содействует формированию «энергетики будущего».



Требования к комплексному обновлению всех отраслей энергетики и промышленности также реализуются через внедрение принципов наилучших доступных технологий (НДТ), стимулирующих применение передовых решений для соблюдения новых технологических и экологических нормативов. В этом году планируется досрочно утвердить шесть справочников НДТ по секторам ТЭК и межотраслевой справочник по энергоэффективности. Ключевым приоритетом в этой работе является обеспечение баланса в решении задач защиты окружающей среды и недопущения избыточной нагрузки на предприятия ТЭК.



В полностью «безуглеродной» сфере Россия – признанный лидер в атомной энергетике, а также реализует последовательную политику по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ориентированную не только на ввод дополнительной мощности, но и, прежде всего, на развитие собственных технологических компетенций.



За последние два года в стране было введено 14 крупных солнечных электростанций, а также ряд объектов возобновляемой энергетики в удаленных и изолированных энергорайонах, где уже сейчас применение ВИЭ является экономически целесообразным. В апреле текущего года завершилась модернизация завода по производству солнечных модулей в Чувашской республике, позволившая увеличить его мощность и перейти на производство модулей по отечественной гетероструктурной технологии с КПД более 20%, обладающих высоким экспортным потенциалом. В прошлом и этом году с активизацией ряда крупных игроков получил серьезный импульс развития сектор ветровой энергетики.



В завершение своего выступления, Алексей Кулапин отметил, что обеспечение энергобезопасности, в том числе с учетом её климатического аспекта, на Евразийском пространстве – совместная задача России и Европейского союза, которая должна решаться на базе стратегического партнерства. Во всех сферах энергетики, а также производстве оборудования и разработке технологий для ее нужд, есть огромный потенциал для сотрудничества, которое Россия готова развивать со всеми заинтересованными сторонами, предоставляя свои масштабные ресурсы и компетенции на благо устойчивого энергетического будущего и развития мира в целом.



Справочно: Российско-европейская конференция по энергетике и климату «Трансформация энергетики: новая парадигма» организована в рамках Недель климатической дипломатии, которые проходят 19 июня – 2 июля. Конференция организована Представительством Евросоюза в России совместно с МШУ «Сколково» и НИУ «Высшая школа экономики» в партнерстве с посольствами стран-членов Европейского союза.