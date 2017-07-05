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Алюминиевая Ассоциация впервые будет представлена на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017

Алюминиевая Ассоциация примет участие в работе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет 10-13 июля в Екатеринбурге.

В рамках выставки, 11 июля,  Ассоциация проведет панельную сессию «Алюминиевая промышленность в эпоху «Индустрии 4.0», на которой будут обсуждаться перспективы развития внутреннего рынка алюминия до 2030 года,  тенденции развития отрасли, опыт и перспективы использования алюминия в «зеленом» строительстве и другие актуальные вопросы развития отрасли. В работе сессии примут участие Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации; Владимир Дмитриев, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; Петр Фрадков, Генеральный директор, Российский экспортный центр; Владислав Соловьев, Генеральный директор, ОК РУСАЛ; Роджер Бертоцци, Директор по взаимодействию с Европейским союзом и ВТО, Европейская ассоциация потребителей алюминиевой продукции (The Federation of Aluminium Consumers in Europe); Али Аль-Бакали, Финансовый директор, Aluminium Bahrain. Модератором мероприятия выступит Петр Золотарев, Заместитель Председателя Внешэкономбанка.

В этот же день Алюминиевая Ассоциация проведет совещание по развитию глубокой переработки алюминия в Свердловской области. Как ожидается, в ходе совещание будет представлен доклад Минпромторга России по Плану мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия, рассмотрены цели и задачи Ассоциации по стандартизации и сертификации алюминиевой продукции, а также обсуждены актуальные вопросы состояния и развития алюминиевой отрасли Свердловской отрасли. В работе совещания примут участие представители Минпромторга России, региональных властей, алюминиевых компаний региона, а также производители алюминия – члены Алюминиевой Ассоциации – АРКОНИК, ОК РУСАЛ и др.

В рамках выставки Алюминиевая Ассоциация представит экспозицию инновационных продуктов из алюминия, а также  планирует подписать ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве с ведущими отраслевыми союзами и объединениями.

Кроме того, представители Ассоциации примут участие в круглых столах, дискуссиях и межотраслевых форумах по актуальным вопросам развития отечественной экономики, а также проведут рабочие встречи и переговоры.

Компания: Алюминиевая Ассоциация

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