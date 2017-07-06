Арбитражный суд признал необоснованными требования "Объединенной энергетической компании" к "Ленэнерго"

Арбитражный суд рассмотрел 3 иска от ОАО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) к ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») на общую сумму 698 млн рублей за услуги по передаче электроэнергии. По итогам заседаний суд признал необоснованность требований ОЭК к «Ленэнерго».



ОАО «Объединенная энергетическая компания» направило в суды Санкт-Петербурга в общей сложности 17 исковых заявлений на общую сумму 4,3 млрд рублей. Претензии истца заключались в том, что «Ленэнерго» якобы задолжало ОЭК денежные средства за передачу электроэнергии через подстанцию 220 кВ «Ручьи».



ОЭК настаивала на том, что между сторонами должен применяться тариф, установленный органами тарифного регулирования для расчетов между компаниями на 2015 год. «Ленэнерго», напротив, указывало, что в тарифе, на применении которого настаивает «Объединенная энергетическая компания», не были учтены затраты ОЭК на содержание и обслуживание оборудования на подстанции 220 кВ «Ручьи», которое ранее приобрел истец. В ходе судебного разбирательства было установлено, что право на оборудование передано ОЭК позже, чем регулятор утвердил тарифы на 2015 год. Кроме этого, истец не смог предоставить доказательств о понесенных затратах на обслуживание данного объекта.



Суд установил, что ОЭК злоупотребил своими правами, так как взыскивал денежные средства по точке поставки, которые не были учтены при установлении тарифов на 2015 год. Это могло повлечь многократное необоснованное увеличение фактической валовой выручки ОЭК по сравнению с плановой необходимой валовой выручкой. Кроме этого, действия «Объединенной энергетической компании» могли привести к дисбалансу тарифного решения, убыткам ПАО «Ленэнерго» с последующим ростом тарифов для потребителей, что противоречит общим принципам организации государственного тарифного регулирования в сфере электроэнергетики.



Суд согласился с позицией «Ленэнерго» и отказал ОЭК в удовлетворении трех исков на общую сумму 698 млн рублей. Остальные 14 исковых заявлений находятся на стадии рассмотрения.