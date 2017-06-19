Белгородэнерго: за первое полугодие в регионе выявлено хищение 9,6 млн кВтч электроэнергии

Рейды как наиболее эффективный способ борьбы с хищениями электроэнергии используют энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» практически ежедневно. В результате последних двух проверок на территории Белгородского и Корочанского районов факты безучетного потребления объемом 26 тыс. кВтч подтвердились у представителей малого бизнеса и собственников домовладений. Общий же объем неучтенного потребления электрической энергии за первое полугодие составил 9,6 млн кВтч. По количеству нарушений лидируют физические лица, по объемам — юридические.



Владельцы и сотрудники продуктовых магазинов в селах Никольское Белгородского района и Алексеевка Корочанского района злоупотребляли вмешательством в работу приборов учета, намеренно искажая данные об объемах потребленной электроэнергии. При визуальном осмотре обнаружилось, что ранее установленные антимагнитные пломбы нарушены. Следовательно, на счетный механизм воздействовали магнитом. В обоих случаях энергетики составили акты о неучтенном потреблении, а сумму ущерба рассчитали по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы. Объем неучтенного потребления у физлиц рассчитали с применением 10-кратного норматива. В любом случае сумма к оплате увеличится в десятки, а то и сотни раз. Белгородский предприниматель заплатит 120 тыс. рублей, Корочанский – 12 тыс. рублей.



Несколько фактов нарушений потребления электроэнергии энергетики выявили в посёлке Комсомольский. Нарушенные пломбы госповерки и электросетевой организации, горелые, скрученные изолентой контакты являются наглядным подтверждением постороннего вмешательства и поводом для тщательной проверки. В отношении местных жителей подозрения подтвердились — практически все счетчики работают неточно, следовательно, не пригодны к эксплуатации. Более того, в одном из домовладений внутри подозрительного прибора обнаружилось дополнительное устройство, уменьшающее показания. Хозяин был как будто удивлен и быстро согласился на замену счетчика. Другого выхода у него не было — за исправную работу прибора учета и своевременную поверку отвечает сам потребитель.



В поселке Дубовое в ходе рейда обнаружился факт бездоговорного потребления электроэнергии. Электромонтеры приостановили подачу электроэнергии, составили акт о вводе режима ограничения электроснабжения, подготовили уведомление. Теперь собственника ждут в офисе Белгородского РЭС для заключения договора технологического присоединения. Если через десять дней счет не будет оплачен, компания обратится в суд с иском о принудительном взыскании задолженности.



«Нарушитель, похищающий электроэнергию, не столько наносит ущерб энергосистеме, сколько, в конечном счете, наказывает себя, — пояснил начальник отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского РЭС Игорь Задворнов. — Более того, модифицированные счетчики угрожают жизни и здоровью людей, т.к. могут спровоцировать короткие замыкания и пожары, а также поражение электрическим током. Самовольное подключение к сети мощных электроустановок и нарушение систем учета влечет за собой сверхнормативное увеличение нагрузки и снижение качества электроэнергии. Как следствие, нередко выходят из строя дорогостоящие бытовые приборы. Это и есть оборотная сторона хищений».



В первом полугодии 2017 года специалистами филиала проведено более шестидесяти тысяч плановых проверок систем учета физических и юридических лиц. Выявлено более 470 фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии совокупным объемом 9,6 млн кВтч.



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за нарушение правил пользования электроэнергией, устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к сетям. МРСК Центра намерена последовательно добиваться возмещения ущерба, нанесенного недобросовестными потребителями.