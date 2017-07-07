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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 1 400 км линий электропередачи отремонтировали специалисты астраханского филиала МРСК Юга с начала года

Более 1 400 км линий электропередачи отремонтировали специалисты астраханского филиала МРСК Юга с начала года

7 июля 2017, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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За 6 месяцев 2017 года в рамках ремонтной программы сотрудники астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») отремонтировали 1 411,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи и свыше 250 трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Специалисты астраханского филиала отремонтировали 818 единиц коммутационного оборудования и расчистили 266,8 гектаров трасс воздушных линий электропередачи.

Всего, в рамках годовой ремонтной программы специалисты астраханского филиала МРСК Юга отремонтируют 2,5 тысяч км ЛЭП и около 500 подстанций.

Выполнение заданий ремонтной программы повышает пропускную способность электросетей, снижает вероятность технологических нарушений, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение населения, объектов промышленности и сельского хозяйства Астраханской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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