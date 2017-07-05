Для жителей Балашихи электроснабжение стало надежнее

Жители подмосковной Балашихи получили надежное электроснабжение благодаря работе АО «Мособлэнерго» по снижению потерь при передаче электроэнергии и улучшению целого ряда производственных показателей.Жители подмосковной Балашихи получили надежное электроснабжение благодаря работе АО «Мособлэнерго» по снижению потерь при передаче электроэнергии и улучшению целого ряда производственных показателей.



Балашихинские электрические сети, вошедшие в «Мособлэнерго» в марте 2014 года, за 3 года работы в составе областной компании сократили уровень технологических потерь при передаче электроэнергии на 15 тысяч МВт. Значительно улучшены и главные производственные показатели филиала, включая сокращение времени восстановления электроснабжения, что особенно важно в период устранения последствий неблагоприятных погодных условий.



Объединенные электросетевые активы области, несколько раз подряд столкнувшиеся с проверкой на прочность из-за природной стихии, доказали свою состоятельность. Областное правительство, учредив «Мособлэнерго», создало условия для оперативного реагирования на аварийные ситуации.



Именно поэтому энергетики достойно справились с природными катаклизмами – последствиями ледяного дождя в ноябре 2016 года, аномальных перепадов температуры в январе 2017 года, майского урагана, а затем и летнего снега 2017 года…



Для сравнения, в 2013-ом году в Балашихинских электросетях среднее время восстановления электроснабжения составляло порядка 2 часов, сегодня филиалу «Мособлэнерго» необходим 1 час 16 минут. Балашихинский филиал улучшил показатели и по уровню технологических потерь. В городской электросети до 2014 года потери превышали 9,5%, в 2017-ом – показатели Балашихинского филиала АО «Мособлэнерго» составили 7,8%.



«Результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу «Мособлэнерго» к обслуживанию консолидированных сетей, - отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев. - Речь идет о внедрении продуманной технической политики, реализации инвестиционной программы и программы капитального ремонта, обеспечении филиалов необходимой спецтехникой и материалами, обучении персонала. Мы имеем немало примеров того, как электросети, переданные в управление «Мособлэнерго», буквально за 2-3 года начинают демонстрировать положительную динамику в своём развитии».



В этом году Балашихинский филиал проводит капитальный ремонт 10 км кабельных линий электропередачи на территории города, трёх трансформаторных подстанций. Филиалу удалось ввести 2,52 МВт дополнительной трансформаторной мощности благодаря строительству новых сетей и подстанций. Количество заявок на технологическое присоединение за 3 года увеличилось почти вдвое – со 100 в год в 2013-ом, до 233 – в 2016-ом. За первое полугодие 2017 года филиал принял уже 219 заявок.



Напомним, электросетевое хозяйство Балашихи насчитывает 94 км воздушных и более 1600 км кабельных линий электропередачи, 261 трансформаторную подстанцию. Местная администрация и совет депутатов в марте 2014 года одобрили решение о передаче городской электросети в управление АО «Мособлэнерго».



Консолидация электросетевых активов Московской области является одним из приоритетных вопросов развития региона. Большинство муниципальных образований Подмосковья уже передали сети в управление областной компании, обеспечив на своих территориях качественное и надежное электроснабжение.