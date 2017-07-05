Энергоблок № 8 Приморской ГРЭС выведен в капитальный ремонт

Фоторепортаж RusCable.Ru
7 июля 2017, 14:51
Рубрика: Энергетика
Метки: ДГК
Филиал «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» вывел в капитальный ремонт энергоблок № 8 Приморской ГРЭС мощностью 210 мегаватт. На его ремонт выделено 85 миллионов рублей. Работы продлятся три месяца. К 17 октября на блоке № 8 должны быть завершены ремонт и реконструкция основного оборудования турбины и котлоагрегата. Выполнение данных работ позволит обеспечить надежную работу энергоблока в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
Основные работы предусматривают капитальный ремонт системы парораспределения, регулирования, а также проточной части турбины. По котлоагрегату – замену металла пылесистем, газозаборных шахт, мокрых золоуловителей, внутренних и наружных газоходов; замену труб малых диаметров, участков труб экранов топки, а также проточной части дымососов.
После завершения ремонта будут проведены испытания по определению фактической располагаемой мощности блока № 8 в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования Системного оператора Единой энергетической системы.
В целом на годовую ремонтную программу филиала планируется затратить 948,6 миллиона рублей. Всего в текущем году энергетики планируют отремонтировать 9 турбин, 13 энергетических котлов, а также провести замену участка теплосети длиной 431 метр.
На данный момент на электростанции завершен текущий ремонт блоков №№ 2, 6, 7, 9. Продолжается ремонт теплофикационных блоков № 3 и № 4.
Согласно утвержденному графику, основная часть работ по ремонту энергооборудования, теплосети, зданий и сооружений Приморской ГРЭС будет выполнена к началу нового отопительного сезона. В целом ремонтная кампания завершится 30 декабря 2017 года с окончанием текущего ремонта блока № 1.