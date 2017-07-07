Энергорынку срывают потолок цены

Минэнерго предложило поправки к правилам оптового энергорынка, которые, по сути, отменяют действующий много лет потолок цены на мощность. Сработать механизм может в случае дефицита генерации, который пока на практике не возникал. Но, по мнению Минэнерго, такая ситуация реальна уже осенью, когда будет определяться цена на мощность в Сибири на 2021 год, а в перспективе механизм позволит поднять цену мощности до уровня, достаточного для инвестиций в модернизацию. Потребители же считают, что изменение правил даст генерации сверхдоходы.



Минэнерго готовит проект постановления правительства, по сути, отменяющий верхний потолок цены на мощность (price cap) при ежегодном конкурентном отборе (КОМ), уведомление появилось на regulations.gov.ru. Сейчас отбор работает по принципу «кривой эластичного спроса»: цена достигает максимума — потолка, когда суммарные заявки генераторов доходят до условной «точки 1» (предварительно рассчитанный объем спроса), при превышении предложения над спросом не более чем на 12% цена начинает снижаться до «точки 2» с минимальной ценой (price floor).



КОМ фиксирует цену на мощность (одна из составляющих конечной цены электроэнергии) на четыре года вперед, давая рынку долгосрочный ориентир. Цена КОМ на 2020 год для первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) — 115,2 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, во второй ценовой зоне (Сибирь) — 190,5 тыс. руб.



Сейчас цена КОМ ограничена «отрезком между точками 1 и 2», проект де-факто отменяет это, заменяя отрезок на «прямую». При текущем профиците генерации это ничего не меняет, считают собеседники “Ъ” на рынке, но если возникнет дефицит мощности, то поправка позволит цене «уйти в неопределенную область» — выше «точки 1». Глава набсовета «Совета производителей энергии», руководитель центра компетенций «Интер РАО» по торгам на оптовом рынке Александра Панина подтверждает, что поправка Минэнерго снимает верхнее ограничение на цену КОМ.



Существенное увеличение спроса на электроэнергию в Минэнерго прогнозируют уже в 2021 году, но только в Сибири «с учетом заявок ряда крупных потребителей с совокупным ростом более 2,5 ГВт по сравнению с 2016 годом». Источник “Ъ” на рынке ждет «взрывных темпов роста потребления» в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии из-за строительства «Русалом» Тайшетского, Богучанского и Хакасского алюминиевых заводов, освоения «Роснефтью» Ванкорского месторождения.



Но, как полагают собеседники “Ъ” в отрасли, предложение Минэнерго может стимулировать и новую волну модернизации мощностей. «Предложение решает проблему модернизации, так как провоцирует вывод старого оборудования, после чего цена КОМ может вырасти до уровня, обеспечивающего окупаемость вложений»,— говорит источник “Ъ”. Оно выгодно отличается от текущих механизмов, считает он, поскольку не предполагает перекрестного субсидирования (сейчас возврат инвестиций размазан на всех потребителей). Один из собеседников “Ъ” отмечает, что инициатива Минэнерго похожа на рынок мощности Великобритании, где на КОМ «решаются вопросы финансирования как действующей генерации, так и модернизации».



В «Совете рынка» “Ъ” подтвердили, что «изменение соотношения спроса и предложения должно отразиться в ценах» и рост цены КОМ может стать «рыночным сигналом к модернизации». «Для покрытия дефицита мощности в Сибири нужны дополнительные инвестиции, которые могут прийти с предлагаемым изменением модели»,— говорит собеседник “Ъ” на рынке, добавляя, что оно лишь частично стимулирует выводы. Александра Панина замечает, что «действующий угол наклона кривой спроса (отрезка между price cap и price floor.— “Ъ”) не дает стимулов к строительству генерации при дефиците мощности».



Глава ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев считает, что стимулировать дефицит мощности для Минэнерго — «все равно, что призывать энергосистему к саморазрушению». «Избыточные оплачиваемые резервы, особенно в Сибири (около 30% спроса), делают дефицит мнимым»,— полагает он, добавляя, что ликвидация price cap гарантирует генерации сверхдоходы «без какой-либо угрозы для системной надежности». Итоги КОМ на 2020 год показали: пока ожидается профицит — цены ниже price cap, напоминает Наталья Порохова из АКРА. Но отборы показывают постепенный рост цены, говорит она, то есть профицит постепенно будет снижаться на фоне завершения крупных инвестпрограмм и отсутствия новой поддержки генерации. Это заметно по КОМ в Сибири, где цена на 2020 год уже на 18% выше «точки 2» (156 тыс. руб. за 1 МВт в месяц) и пока на 14% ниже «точки 1» (218 тыс. руб.).



Источник: Коммерсант.

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