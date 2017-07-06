"ЭнергосбыТ Плюс" призывает жителей Марий Эл и Чувашии – должников за тепло не рисковать своим отпуском

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о проведении акции для своих клиентов – «В отпуск – без долгов».



Акция стартует с начала июля и продлится до конца августа 2017 года. Ее цель – предоставить возможность потребителям коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения-физическим лицам, получающим квитанции за указанные услуги напрямую от ресурсоснабжающей компании «Т Плюс» и имеющих задолженность за энергоресурсы, оплатить свои долги до введения в отношении них мер принудительного погашения.



Отметим, с начала текущего года в суды общей юрисдикции Марий Эл и Чувашии компанией было направлено свыше 740 пакетов документов на общую сумму 6,9 млн рублей в отношении жителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, задолжавших за тепло. В службе судебных приставов в настоящее время находится более 160 судебных приказов на сумму 3,7 млн рублей.



В соответствии со ст.67 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, при неисполнении должником-гражданином в установленный для добровольного исполнения срок требований, содержащихся в исполнительном документе, при наличии задолженности, сумма которой превышает десять тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд гражданина из Российской Федерации до момента полного погашения долга. С учетом единой базы должников выезд за рубеж может быть ограничен из любого города страны.



Принимая во внимание начавшийся сезон отпусков, филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс призывает своих клиентов не рисковать отпуском и в кратчайшие сроки оплатить имеющуюся задолженность за теплоресурсы.



Напомним, что помимо ограничения выезда за границу в отношении физических лиц-должников могут быть применены и другие меры для принудительного взыскания накопленной задолженности. В частности, это опись имущества, списание средств в счет погашения долга с банковских карт и т.п. Так, на сегодняшний день в ПАО «Сбербанк России» находится 1 159 судебных приказов о взыскании с физических лиц долга по отоплению и горячему водоснабжению на сумму 32,5 млн рублей, в других банках – 18 приказов на общую сумму порядка 0,5 млн руб.



По состоянию на 4 июля 2017 года общая задолженность жителей Марий Эл и Чувашии перед «Т Плюс» составляет 42,5 млн рублей.



Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.