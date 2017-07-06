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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС модернизирует главную питающую подстанцию Коврова

ФСК ЕЭС модернизирует главную питающую подстанцию Коврова

7 июля 2017, 10:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») выполняет работы по модернизации подстанции 220 кВ «Заря» – главного питающего центра Коврова и Ковровского района Владимирской области. Производится замена четырех масляных выключателей в ячейках открытого распределительного устройства 110 кВ на современные элегазовые аналоги российского производства. Также на подстанции монтируются современные микропроцессорные устройства автоматики и релейной защиты.

Элегазовые выключатели, в отличие от применявшихся ранее масляных и воздушных, более надежны, обладают гораздо большим коммутационным ресурсом и не требуют постоянного обслуживания. Конструкция элегазовых выключателей проста в эксплуатации и позволяет свести к минимуму объем ремонтных работ.

Подстанция 220 кВ «Заря» установленной мощностью 350 МВА введена в эксплуатацию в 1950 году. Она обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей города Ковров, ряд близлежащих населенных пунктов, а также тяговые подстанции РЖД.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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