ФСК ЕЭС модернизирует главную питающую подстанцию Коврова

Новый номер RusCable Insider Digest
7 июля 2017, 10:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») выполняет работы по модернизации подстанции 220 кВ «Заря» – главного питающего центра Коврова и Ковровского района Владимирской области. Производится замена четырех масляных выключателей в ячейках открытого распределительного устройства 110 кВ на современные элегазовые аналоги российского производства. Также на подстанции монтируются современные микропроцессорные устройства автоматики и релейной защиты.
Элегазовые выключатели, в отличие от применявшихся ранее масляных и воздушных, более надежны, обладают гораздо большим коммутационным ресурсом и не требуют постоянного обслуживания. Конструкция элегазовых выключателей проста в эксплуатации и позволяет свести к минимуму объем ремонтных работ.
Подстанция 220 кВ «Заря» установленной мощностью 350 МВА введена в эксплуатацию в 1950 году. Она обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей города Ковров, ряд близлежащих населенных пунктов, а также тяговые подстанции РЖД.