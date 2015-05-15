Компания "НеоТех" представит продукцию своих партнеров, а также собственные разработки на выставке "ИННОПРОМ-2017"

Производственно-торговая компания «НеоТех» приглашает посетить свой стенд на выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге (Павильон 3, место 3S25).



Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2017» начнет свою работу уже в понедельник, 10 июля, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятие продлится до 13 июля включительно.



«НеоТех» продемонстрирует собственные решения в области электроэнергетики по следующим направлениям:

Разработка электронных модулей и блоков, на базе которых можно создавать устройства телемеханики любой степени сложности;

Датчики температуры серии НТДТ для тяжелых условий эксплуатации;

Датчики скорости и светосигнальные приборы для рельсового транспорта.

Компания «НеоТех» является официальным дистрибьютором на территории России электротехнической продукции и компонентов РЭА известных зарубежных брендов. Изделия большинства из них также можно будет увидеть во время работы выставки «ИННОПРОМ». Это такие производители как Carling Technologies, HOLT Integrated Circuits, Icotek, Lenord Bauer, Lifasa (International Capacitors S.A.), Microtherm, Schlegel Elektrokontakt и Tempsens Instruments.



Компания Icotek специализируется на разработке инновационных систем для ввода кабелей и ЭМС экранирования. Продукция Icotek применяется в таких сферах, как производство, транспорт, альтернативная энергетика, медицина, специализированная аппаратура.



Компания International Capacitors S.A., выпускающая продукцию под брендом Lifasa, занимает лидирующие позиции на рынке по производству оборудования для установок компенсации реактивной мощности: высоковольтные и низковольтные конденсаторы, контроллеры реактивной мощности, защитные фильтры, реакторы / дроссели.



Carling Technologies – крупнейший производитель гидравлических магнитных и тепловых автоматических выключателей, электрических, миниатюрных и сверхминиатюрных переключателей для различных областей промышленности и транспорта.



Будем рады видеть Вас на выставке ИННОПРОМ на нашем стенде 3S25 с 10 по 13 июля 2017 года!