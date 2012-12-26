Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов

Новый номер RusCable Insider Digest
7 июля 2017, 10:13
Рубрика: Новости компаний
Метки: Mitsubishi Electric, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Корпорация Mitsubishi Electric объявила о разработке технологии обнаружения кибератак, позволяющей быстро выявить отклонения от предустановленных команд в сетевом трафике систем управления критически важных инфраструктурных объектов. Технология определяет искусно замаскированные под обычные команды кибератаки на объекты энергоснабжения, газообеспечения, водоснабжения, химической и топливной промышленности, не оказывая влияния на возможности оперативного управления, что обеспечивает стабильную работу инфраструктуры.
Коммерциализация технологии защиты инфраструктуры генерации и распределения электроэнергии ориентировочно запланирована на 2018 финансовый год (с 1 апреля 2018 г.). Другие приложения будут разрабатываться в рамках Стратегической программы содействия инновациям (SIP) по киберзащите критически важной инфраструктуры.
Реализация новой технологии частично основывается на результатах проекта “Кибербезопасность для критических инфраструктур”, исполненного Центром безопасности систем управления (CSSC). Проект “Кибербезопасность для критических инфраструктур” является частью Межведомственной программы продвижения стратегических инноваций (SIP), поддерживаемой Советом по науке, технике и инновациям, и был заказан японской Организацией по генерированию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).
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