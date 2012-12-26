 
Подписаться на новости
Новости компаний

Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов

Mitsubishi Electric, кибербезопасность

Корпорация Mitsubishi Electric объявила о разработке технологии обнаружения кибератак, позволяющей быстро выявить отклонения от предустановленных команд в сетевом трафике систем управления критически важных инфраструктурных объектов. Технология определяет искусно замаскированные под обычные команды кибератаки на объекты энергоснабжения, газообеспечения, водоснабжения, химической и топливной промышленности, не оказывая влияния на возможности оперативного управления, что обеспечивает стабильную работу инфраструктуры.

Коммерциализация технологии защиты инфраструктуры генерации и распределения электроэнергии ориентировочно запланирована на 2018 финансовый год (с 1 апреля 2018 г.). Другие приложения будут разрабатываться в рамках Стратегической программы содействия инновациям (SIP) по киберзащите критически важной инфраструктуры.
 
Реализация новой технологии частично основывается на результатах проекта “Кибербезопасность для критических инфраструктур”, исполненного Центром безопасности систем управления (CSSC). Проект “Кибербезопасность для критических инфраструктур” является частью Межведомственной программы продвижения стратегических инноваций (SIP), поддерживаемой Советом по науке, технике и инновациям, и был заказан японской Организацией по генерированию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).

Ключевые особенности

  • По состоянию на 17 мая 2017 года это первая в мире технология, которая определяет правила на основании обычных команд систем управления для каждого рабочего состояния и интерпретирует отклонения от таких команд, как атаки.
  • Технология обеспечивает бесперебойную работу систем управления благодаря отсутствию в процессе обнаружения атак длительных процедур сопоставления данных по подозрительным событиям.
  • Технология способствует обеспечению стабильности инфраструктуры, позволяя за максимально короткое время обнаружить атаки и оказывая минимальное влияние на процессы систем управления, выполняемые за определенные временные промежутки.

 

Компания: Mitsubishi Electric

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!