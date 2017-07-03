Мособлгаз выступил с инициативой разработки компетенции для WorldSkills Hi-Tech

«Мособлгаз» впервые представил на конкурсе профессионального мастерства компетенцию, разработанную по стандартам WorldSkills. Соревнования по монтажу и эксплуатации газового оборудования прошли на базе АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз» в Люберцах.



В дальнейшем компетенция может стать частью соревнований Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi–Tech, а предприятие сможет использовать стандарты для обучения и оценки квалификации своих сотрудников.



«На соревнованиях по этой компетенции работу, которая на предприятии разделена на троих сотрудников, выполняет один человек. Такое усложнение – часть требований стандартов WorldSkills, которые способствуют в целом развитию дополнительных навыков у рабочих и повышают производительность труда, – отметила директор департамента по работе с промышленностью и развития новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Никул. – В перспективе компетенция по монтажу и эксплуатации газового оборудования будет доработана под концепцию «умного дома», и тогда у нее появится шанс попасть в список Национального чемпионата WorldSkills Hi–Tech».



Традиционный конкурс профмастерства «Мособлгаза», который проходит в Московской области, собрал более 100 молодых специалистов газовой отрасли со всей Московской области. В этом году соревнуются представители 9 профессий. Все специальности, представленные на конкурсе, являются ключевыми в процессе технологического присоединения к газораспределительным сетям, отметил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.



«Год от года мы наблюдаем растущий интерес к рабочим профессиям, повышение уровня профессионализма конкурсантов. Эта положительная динамика хорошо сказывается на работе Мособлгаза в целом, поскольку газовое хозяйство не стоит на месте, спектр его деятельности расширяется, и требуется все большее число квалифицированных кадров. Наша задача – поддерживать интерес к профессиям в газовой сфере и развивать его», – сказал Дмитрий Голубков.