На строящейся подстанции 110 кВ Стадион завершается монтаж оборудования

Фоторепортаж RusCable.Ru
7 июля 2017, 11:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В г.о. Самара продолжается строительство подстанции 110/10 кВ Стадион. Новый энергообъект закрытого типа филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» будет являться главным питающим центром строящегося стадиона «Самара Арена», а также прилегающей инфраструктуры. Работы ведутся строго по графику.
В настоящее время в здании будущей подстанции завершается монтаж основного оборудования. Установлены, испытаны и полностью готовы к работе трансформаторы мощностью 40 МВА каждый. Установлены шкафы релейной защиты и автоматики. Продолжаются работы на главном щите управления. Построены маслоприемники, устройства молниезащиты и заземления.
Завершается монтаж оборудования в закрытых распределительных устройствах 10 и 110 кВ. Ведется внутренняя и внешняя отделка помещения. После завершения всех строительно-монтажных работ строители приступят к пуско-наладке оборудования. Завершается строительство кабельных линий 110 кВ Московская-1 и Московская-4, ведутся работы по строительству кабельно-воздушных линий электропередачи 110 кВ Семейкино-2,3.
Оборудование и материалы, используемые при реализации проекта, отечественного производства. Основную часть силового оборудования для подстанции 110/10 кВ «Стадион» в Самаре поставляют местные производители.
Напомним, строительство подстанции 110/10 кВ Стадион началось в феврале 2016-го. Это будет подстанция закрытого типа с двумя трансформаторами мощностью по 40 МВА. Все ее оборудование разместится в одном здании. На подстанцию будут организованы заходы одной цепи линии электропередачи 110 кВ Московская-1 и одной цепи линии электропередачи 110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи). Энергообъект будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.