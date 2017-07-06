О результатах обсуждения исполнения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2016 году

В соответствии с Планом деятельности Минэнерго России, а также по результатам контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на площадке Минэнерго России под председательством Заместителя Министра энергетики Российской Федерации – Вячеслава Михайловича Кравченко прошло экспертное обсуждение результатов исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных программ в 2016 году.

В совещании помимо представителей крупнейших генерирующих и электросетевых энергокомпаний, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, участвующих в согласовании инвестиционных программ и представителей экспертного сообщества в области электроэнергетики приняли участие представители субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО).

В ходе обсуждения представлены доклады о ходе реализации инвестиционных программ АО «Концерн Росэнергоатом», компаний группы ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», а также доклады представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территории ДФО по следующим вопросам:

«Схема теплоснабжения г. Советская Гавань в части реализации схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ Советская Гавань», докладчик – В.А. Глазачев, первый заместитель председателя комитета по развитию ТЭК Хабаровского края;

«Схема теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре в части мероприятий, направленных на реализацию долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре», докладчик – А.В. Разин, заместитель главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре;

«Схема теплоснабжения г. Певека, Схема теплоснабжения г. Билибино в части мероприятий направленных на реализацию дорожной карты «Об обеспечении энергоснабжения Чукотского автономного округа при замещении выбывающих объектов генерации», докладчик – В.С. Пузаков, представитель от организации-разработчика проектов схем теплоснабжения;

«Схема теплоснабжения г. Благовещенска в части реализации схемы выдачи тепловой мощности 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ», докладчик – В.А. Константинов, первый заместитель мэра г. Благовещенска;

«Схема теплоснабжения г. Якутска в части реализации схемы выдачи тепловой мощности Якутской ГРЭС-2 и компенсирующих мероприятий, связанных с выводом из эксплуатацииЯкутской ГРЭС-1», докладчик – А.С. Николаев, Глава городского округа г. Якутска.

В докладе Департамента развития электроэнергетики подведены итоги 2016 года в части исполнения энергокомпаниями инвестиционных программ, а также освещены вопросы связанные с реализацией инвестиционных проектов и развитием электроэнергетики на территории ДФО.

По результатам анализа отчетов о реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 2016 год выявлено, что совокупный объем финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, а также ОГК/ТГК, осуществляющими строительство генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (далее – проекты ДПМ), составил 607,4 млрд рублей, что составило 92 % от плана года (656,8 млрд рублей), в том числе:

по сетевым организациям – 259,7 млрд рублей;

по генерирующим компаниям – 213,2 млрд рублей;

по ОГК/ТГК (реализующие проекты ДПМ) – 128,5 млрд рублей;

АО «СО ЕЭС» - 6,0 млрд рублей.

Отмечается высокий процент выполнения годового плана финансирования следующими субъектам электроэнергетики:

АО «Концерн Росэнергоатом» - 176,7 млрд рублей (100 % от плана года);

ПАО «Россети» - 225,2 млрд рублей (93 % от плана года);

ДЗО «РАО ЭС Востока» - 21,4 млрд рублей (88 % от плана года).

Совокупный объем освоения капитальных вложений субъектами электроэнергетики в 2016 году составил 515,5 млрд рублей, в том числе:

по сетевым организациям – 215,4 млрд рублей;

по генерирующим компаниям – 189,1 млрд рублей;

по ОГК/ТГК (реализующие проекты ДПМ) – 106,4 млрд рублей;

АО «СО ЕЭС» - 4,6 млрд рублей.

По данным АО «СО ЕЭС» в 2016 году прирост установленной мощности в целом по Российской Федерации за счет ввода новых генерирующих объектов составил 4 293,87 МВт. Прирост мощности по ЕЭС России составил 4 600,44 МВт, в том числе: новый ввод – 4 260,78 МВт, модернизация - 339,66 МВт.

В 2016 году совокупно по крупнейшим сетевым организациям с долей государственного участия и прочим субъектам электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, введено в эксплуатацию 15,8 тыс МВА трансформаторных мощностей и 27,3 тыс км линий элекропередачи.

Минэнерго России по итогам 2016 года проведена ревизия исполнения субъектами Российской Федерации требований Правил при разработке и утверждении схем и программ перспективного развития электроэнергетики (далее - СиПР) субъектов Российской Федерации. Результаты мониторинга представлены в докладе Департамента развития электроэнергетики по следующим критериям:

соблюдение сроков утверждения СиПР;

согласование СиПР АО «СО ЕЭС» (субъектом ОДУ);

утверждение СиПР высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в 2016 году;

привлечение к разработке СиПР специализированных организаций;

опубликование СиПР в открытом доступе сети Интернет.

В 1 полугодии 2017 года Департаментом развития электроэнергетики проведены выездные инспекции исполнения условий Соглашений о предоставлении средств федерального бюджета, заключенных Минэнерго России по объектам Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации:

по реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа;

по софинансированию объектов капитального строительства государственной собственности, предусмотренных к реализациин ФЦП «Юг России (2008-2013 годы» и ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

При осуществлении контроля Минэнерго России были проведены плановые и внеплановые проверки субъектов электроэнергетики. В 2016 году проведено 105 выездных проверок, в том числе:

34 проверки инвестиционных проектов, реализуемые субъектами электроэнергетики;

10 внеплановых выездных проверок;

57 проверок хода реализации инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также проектов обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, из них: 15 проверок проектов генерирующих компаний и 42 проверки проектов сетевых организаций.

Проведены мониторинг разработки и утверждения актуализированных схем теплоснабжения Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Якутска, Благовещенска, Певека и Билибино, а также оценка организации схемы выдачи тепловой мощности от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, строящихся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 1564