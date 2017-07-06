О результатах обсуждения исполнения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2016 году

Фоторепортаж RusCable.Ru
7 июля 2017, 11:08
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
В соответствии с Планом деятельности Минэнерго России, а также по результатам контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на площадке Минэнерго России под председательством Заместителя Министра энергетики Российской Федерации – Вячеслава Михайловича Кравченко прошло экспертное обсуждение результатов исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных программ в 2016 году.
В совещании помимо представителей крупнейших генерирующих и электросетевых энергокомпаний, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, участвующих в согласовании инвестиционных программ и представителей экспертного сообщества в области электроэнергетики приняли участие представители субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО).
В ходе обсуждения представлены доклады о ходе реализации инвестиционных программ АО «Концерн Росэнергоатом», компаний группы ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», а также доклады представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территории ДФО по следующим вопросам:
В докладе Департамента развития электроэнергетики подведены итоги 2016 года в части исполнения энергокомпаниями инвестиционных программ, а также освещены вопросы связанные с реализацией инвестиционных проектов и развитием электроэнергетики на территории ДФО.
По результатам анализа отчетов о реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 2016 год выявлено, что совокупный объем финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, а также ОГК/ТГК, осуществляющими строительство генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (далее – проекты ДПМ), составил 607,4 млрд рублей, что составило 92 % от плана года (656,8 млрд рублей), в том числе:
Отмечается высокий процент выполнения годового плана финансирования следующими субъектам электроэнергетики:
Совокупный объем освоения капитальных вложений субъектами электроэнергетики в 2016 году составил 515,5 млрд рублей, в том числе:
По данным АО «СО ЕЭС» в 2016 году прирост установленной мощности в целом по Российской Федерации за счет ввода новых генерирующих объектов составил 4 293,87 МВт. Прирост мощности по ЕЭС России составил 4 600,44 МВт, в том числе: новый ввод – 4 260,78 МВт, модернизация - 339,66 МВт.
В 2016 году совокупно по крупнейшим сетевым организациям с долей государственного участия и прочим субъектам электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России, введено в эксплуатацию 15,8 тыс МВА трансформаторных мощностей и 27,3 тыс км линий элекропередачи.
Минэнерго России по итогам 2016 года проведена ревизия исполнения субъектами Российской Федерации требований Правил при разработке и утверждении схем и программ перспективного развития электроэнергетики (далее - СиПР) субъектов Российской Федерации. Результаты мониторинга представлены в докладе Департамента развития электроэнергетики по следующим критериям:
В 1 полугодии 2017 года Департаментом развития электроэнергетики проведены выездные инспекции исполнения условий Соглашений о предоставлении средств федерального бюджета, заключенных Минэнерго России по объектам Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации:
При осуществлении контроля Минэнерго России были проведены плановые и внеплановые проверки субъектов электроэнергетики. В 2016 году проведено 105 выездных проверок, в том числе:
Проведены мониторинг разработки и утверждения актуализированных схем теплоснабжения Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Якутска, Благовещенска, Певека и Билибино, а также оценка организации схемы выдачи тепловой мощности от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, строящихся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 1564