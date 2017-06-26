ПАО "МРСК Центра и Приволжья" повышает надежность электроснабжения Калужского региона

Фоторепортаж RusCable.Ru
7 июля 2017, 10:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО
В рамках выполнения ремонтной программы в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» продолжаются работы по расчистке трасс и расширению просек ВЛ 0,4-110 кВ.
Реализация данных мероприятий позволит минимизировать риски возможных технологических нарушений, вызванных падением или наклоном ветвей и деревьев на провода ВЛ, а также обеспечит дополнительный запас надежности электросетевой инфраструктуры Калужской области.
За первое полугодие 2017 года энергетиками расчищено от древесно-кустарниковой растительности и расширено 1273 га воздушных линий электропередачи. До конца года планируется выполнить работы на площади еще 530 га.
Работы выполнены с применением современной высокоэффективной спецтехники, в частности – мульчеров, обеспечивающих сплошное измельчение растительности в щепу, которую впоследствии не требуется утилизировать. Использование мульчеров позволяет производить расчистку в короткие сроки, без ущерба для окружающей среды и риска возникновения пожароопасных ситуаций в лесных массивах.
Расчистка трасс и расширение просек ВЛ – приоритетное направление для филиала «Калугаэнерго» при подготовке электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 года. Поэтому качество и своевременность этих работ находится на особом контроле в энергокомпании.