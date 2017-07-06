Прокуратура возбудила дело по факту нарушения охранной зоны линии электропередачи в КЧР

Адыге-Хабльская межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.9.8 КоАП РФ (нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 10 кВ) в отношении собственника земельного участка из аула Икон-Халк Ногайского района. Поводом для этого стало обращение директора филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимира Халюзина о нарушении местным жителем законодательства об электроэнергетике. В письме на имя прокурора Карачаево-Черкесии, в частности, обращалось внимание на то, что в ауле Икон-Халк в пролетах опор под проводами ВЛ 35 кВ «Эркен-Шахар – Икон-Халк» ведется строительство здания без согласования с электросетевой компанией.



Между тем, требования об обязательном согласовании с энергетиками всех действий в охранной зоне ЛЭП закреплены в Правилах устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204, Постановлении Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и приказе Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820 «СНиП 2.07.89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».



В соответствии с этими документами в охранных зонах линий электропередачи запрещено размещать любые объекты и предметы, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства. А в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 10 кВ, запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи, стоянки и даже проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.



Совместный выезд специалистов группы по правовым вопросам по КЧР департамента правового обеспечения МРСК Северного Кавказа и представителей прокуратуры подтвердил факт проведения несогласованных строительных работ.



Все административные материалы по данному факту Адыге-Хабльской межрайонной прокуратурой были направлены в Кавказское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для дальнейшего рассмотрения.



В связи с многочисленными фактами нарушений правил застройки в охранных зонах ЛЭП филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает, что ширина охранных зон определяется расстоянием в обе стороны от крайних проводов линии и составляет: для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ — 2 метра, для ВЛ 6/10 кВ — 10 метров, ВЛ 35 кВ — 15 метров и для ВЛ 110 кВ – 20 метров.



Как подчеркнул директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин, в случае несоблюдения данных нормативов и выявлений нарушений в охранных зонах ЛЭП все материалы также будут направляться в надзорные органы Карачаево-Черкесии для принятия мер прокурорского реагирования.