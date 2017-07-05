 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Коллоквиуме D2 СИГРЭ (20-22 сентября 2017)

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Коллоквиуме D2 СИГРЭ (20-22 сентября 2017)

7 июля 2017, 10:31
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

88 просмотров

20–22 сентября 2017 года в Москве состоится Международный коллоквиум Исследовательского комитета (ИК) D2 CIGRE – ключевое событие в сфере информационных технологий для электроэнергетики. Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в коллоквиуме!

Участие в этом значимом мероприятии даст Вам возможность обменяться опытом разработки и внедрения новых технологий в области информационных систем и телекоммуникаций в электроэнергетике с ведущими мировыми экспертами, ознакомиться с самой современной научно-технической информацией, наладить деловые связи и укрепить международное сотрудничество.

В рамках Коллоквиума-2017 будут обсуждаться темы:

1. Программные платформы управления распределенными энергоресурсами.

2. Устойчивость к киберугрозам информационных и телекоммуникационных систем в электроэнергетике.

3. Высоконадежная инфраструктура связи для традиционных и новых приложений в энергетике.

Важно отметить, что коллоквиум ИК D2 CIGRE впервые будет проведен в России, и это вызывает особый интерес у зарубежных специалистов. Свое участие уже подтвердили 48 делегатов из 23 стран мира – представители крупнейших мировых электроэнергетических компаний и ведущих производителей оборудования. Мероприятие проходит при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС».

Мероприятие пройдет на площадке ГК «Измайлово» (м. Партизанская, Измайловское шоссе, д. 71 корп. А). С подробной информацией о регистрации и программой мероприятия вы можете ознакомиться на сайте: www.d2_rus.cigre.ru.

Уважаемые члены РНК СИГРЭ и представители отраслевого профессионального сообщества, мы рассчитываем на Ваше положительное решение и надеемся, что мероприятие заложит прочную основу для развития взаимовыгодного партнерства с его участниками. Просим сообщить о своем решении до 28 июля 2017 года по электронной почте colloq2017@cigre.ru.  

Компания: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!