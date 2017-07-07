Siemens расследует поставку газовых турбин в Крым

Немецкая компания Siemens создала специальную рабочую группу, которая проверит информацию о поставке в Крым двух газовых турбин SGT5-2000E для Севастопольской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В компании заявили, что пока нет убедительных доказательств, подтверждающих на 100 процентов поставку энергооборудования на полуостров.



- Однако мы серьезно относимся к этой неподтвержденной информации и создали для изучения вопроса специальную группу, которая уже приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации, - говорится в заявлении Siemens.



В немецкой компании считают, что если факт поставки турбин в Крым подтвердится, это будет означать нарушение заказчиком взятых на себя контрактных обязательств. Siemens предупреждала российских партнеров, что соблюдает введенные в отношении Крыма экспортные ограничения и будет их придерживаться.



Также в официальном сообщении Siemens говорится, что компания предпримет определенные юридические действия для предотвращения неправомерного использования оборудования. В том числе - не будет поставлять комплектующие или оказывать услуги по установке, пусконаладке или гарантийному обслуживанию турбин.



В то же время накануне глава госкорпорации "Российские технологии" Сергей Чемезов заявил, что доставленное в Крым оборудование будет иметь российскую историю, поскольку поставляется со вторичного рынка.



Напомним, ввод в эксплуатацию двух крымских ТЭС мощностью по 470 мегаватт каждая отложен на 2018 год из-за задержки с поставкой газовых турбин. Чтобы ввезти их в Крым вопреки санкциям, "Технопромэкспорт" подписал контракт с Siemens об поставках турбин в Тамань, а потом после модернизации с участием российских инжиниринговых компаний доставил на полуостров. Другой возможный вариант с поставкой турбин из Ирана реализовать не удалось.



Строительство двух тепловых электростанций стоимостью 49 миллиардов рублей предусмотрено федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года". Они увеличат собственную генерацию Крыма до 1350 мегаватт.



Источник: Российская газета.